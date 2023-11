“Tengo los dientes deshechos”: Maryfer Centeno sufre caída en su casa y se rompe la boca

La especialista es reconocida por participar en shows de TV. Foto: Getty Images

La grafóloga Maryfer Centeno, de 33 años, sorprendió a sus seguidores luego de revelar que sufrió una caída en su casa, la cual hizo que se rompiera la boca.

Maryfer Centeno sufre caída en su casa y se rompe la boca

A través de su cuenta de TikTok, la especialista, quien tuvo una discusión con Niurka Marcos, reveló que sufrió un desmayo en su casa, por lo que resultó con golpes en la cara.

“Me desmayé, vean nada más, los dientes los tengo deshechos, todo mi tratamiento de alineadores valió gorro”, señaló la grafóloga.

Maryfer Centeno compartió que el desmayo surgió luego de sentir un mareo en el baño, razón por la que le habló a su esposo, quien no pudo hacer mucho por ella.

“En la noche me desperté y le dije a Carlos (su esposo) que me sentía mareada. Llegué al baño, vi el lavabo, y de lo demás ya no me acuerdo. Lo que sí es que vi a Carlos y me volvía a desmayar”, relató la especialista.

No es la primera vez que la grafóloga sufre un desmayo, ya que en febrero pasado, mientras se encontraba en el programa “Hoy”, tuvo un evento similar.

¿Por qué fue la caída de Maryfer Centeno en su casa?

A través de X, antes Twitter, la grafóloga puso fin a los rumores sobre su estado de salud, asegurando que no está embarazada, pero que le llegan a caer mal algunos medicamentos.

Ver más Les juro que no estoy embarazada, me caen muy mal algunas medicinas y me bajo la presión.https://t.co/ZNrh9v4SgR — Maryfer Centeno (@Grafocafe) November 10, 2023

Maryfer Centeno, en su video, expresó que el desmayo en su casa pudo ser a consecuencia de la epilepsia que llegó a sufrir. Actualmente, según ella, ya no tienen ninguna enfermedad.

“Yo tengo tendencia a desmayarme, pero ya no tengo ninguna enfermedad, porque cada año me realizo mi electroencefalograma”, señaló la experta en lenguaje corporal.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Asimismo, la grafóloga, quien analizó la firma de Peso Pluma, afirmó que tenía la presión baja, pero que, a pesar del evento, se encontraba mucho mejor de salud.

“Ahora me volví a desmayar, tengo la presión, estoy pálida, pero ya me siento mucho mejor (…) puedo hacer un video, ya es ganancia”, puntualizó Maryfer Centeno.