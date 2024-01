“Masters of the Air”, la nueva serie bélica de Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman

“Masters of the Air”, la nueva serie de Steven Spielberg y Tom Hanks. Foto: Apple+

“Masters of the Air” es una serie que llega 13 años después de que Steven Spielberg, Tom Hanks y Gary Goetzman estrenaran la multipremiada producción “Band of Brothers”.

Se trata de una serie basada en el libro de Donald L. Miller “Masters of the Air“, que se centra en la Segunda Guerra Mundial, y que además de mostrar cómo 10 jóvenes pilotos aviadores ponían en riesgo sus vidas, todos los días y en cada momento; también retrata la hermandad, sacrificio, el valor y la pérdida del 100º Grupo de bombarderos.

Los productores, Spielgerb, Hanks y Goetzman, después de mostrar cómo se enfrentaron las tropas en tierra (“Band of Brothers”) y en mar (“The Pacific”) durante la Segunda Guerra Mundial, ahora deseaban contar cómo los pilotos enfrentaron la guerra desde los cielos.

“La razón de hacer esta serie en un principio, era mostrar la lucha entre le bien y el mal porque eso fue la Segunda Guerra Mundial, pero el libro de Don incorpora la parte humana, además de mostrar otros retos que tuvieron que enfrentar como quedarse sin gasolina, la altura, las temperaturas y bombas de dinamita contra ellos”, dijo Tom Hanks.

En exclusiva para Unotv.com, el productor ejecutivo, Gary Goetzman reveló, que la idea de contar la historia de los pilotos aviadores de US inició tiempo atrás, cuando el padre de Steven Spielberg, quien estuvo en el cuerpo de pilotos de Estados Unidos, tras la guerra de Pearl Harbor (1941), cuestionó a su hijo sobre cuándo iba a contar su historia, sobre el gran trabajo que realizan las fuerzas aéreas y así comenzó la historia de la serie “Masters of the Air”.

“Parecía que habían quedado pendientes ciertos negocios después de Band of Brothers y The Pacific, el padre de Steven Spielberg decían cuando van a hacer las peleas en el aire porque el estuvo en las Fuerzas Armadas Aéreas y lo pensamos , tratamos de encontrar las correctas historias para contar”, dijo Goetzman.

Gary Goetzman desea generar “más empatía” en la humanidad con “Masters

La idea de mostrar los sacrificios que hacen las fuerzas armadas del mundo, con la finalidad de mantener la libertad de los seres humanos, es uno de los ideales de Gary Goetzman al hacer “Masters of th Air”.

“Espero que la gente se de cuenta y sienta lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que la gente tuvo que hacer para proteger la libertad y esperemos que pueda lograr cierta compasión, tolerancia y crea un mejor mundo y todos podamos estar juntos”. Gary Goetzman.

Tanto Spielberg, Hanks y Goetzman consideraron que el momento de crear “Masters of the Air” había llegado cuando la tecnología era lo suficientemente avanzada para mostrar un mundo como lo era a mediados del siglo XX.

El gran reto, para los creadores de la serie de Apple+, era que se viera tecnológicamente real, pero manteniendo la veracidad de las historias durante los 10 episodios: “esperamos que la audiencia pueda sentir cómo era volar y ser disparado al mismo tiempo , teníamos que ser lo más viscerales posible”.

“Trabajar de nuevo con Steve Speilberg y Tom Hanks es lo máximo, siempre nos divertimos juntos y creo que hemos tenido en un camino juntos, además tenemos al ser de luz en contar este tipo de historias y siempre es maravilloso trabajar con ellos”., añadió Gary.

Sinopsis de la serie “Masters of the Air”

“Masters of the Air” sigue a los hombres del 100º Grupo de Bombardeo (el “Cien sangriento”) mientras realizan peligrosos bombardeos sobre la Alemania nazi y se enfrentan a las gélidas condiciones, la falta de oxígeno y el terror absoluto del combate a 25,000 pies de altura.

Retratar el precio psicológico y emocional pagado por estos jóvenes mientras ayudaban a destruir el horror del Tercer Reich de Hitler es el núcleo de Masters of the Air. Algunos fueron derribados y capturados; otros resultaron heridos o murieron. Y algunos tuvieron la suerte de volver a casa. Independientemente de su destino individual, todos se cobraron un precio.

Desde los bucólicos campos y pueblos del sureste de Inglaterra hasta las duras privaciones de un campo de prisioneros de guerra alemán, y describiendo un momento único y crucial de la historia mundial, Masters of the Air es enorme tanto en escala como en alcance, y un auténtico logro cinematográfico.

Elenco de “Masters of the Air”

El protagonista de la serie “Masters of the Air” es Austin Buttler(“Elvis”) y le acompañan en el reparto: Barry Keoghan, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Ben Radcliffe y Sawyer Avery Spielberg, por mencionar algunos. A partir del 26 de enero estará disponible el primer episodio.

¿Qué otras series han hecho juntos Speilberg, Hanks y Goetzman?