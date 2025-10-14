Matan a cuchilladas al cantante Ian Watkins en la cárcel; hay dos detenidos por su asesinato

GENERANDO AUDIO...

Ian Watkins fue asesinado en la cárcel. Foto: AFP/Shutterstock ilustrativa

El cantante galés Ian Watkins, exlíder de la banda de rock Lostprophets, fue asesinado en la prisión de Wakefield, en Reino Unido, donde cumplía una condena de 29 años por diversos delitos sexuales contra menores, incluido el intento de violación de un bebé, tenía 48 años.

De acuerdo con la policía de West Yorkshire informó que Watkins fue atacado con un arma blanca durante una pelea entre presos la mañana del sábado 11 de octubre, alrededor de las 09:30 hora local, a pesar de recibir atención médica inmediata dentro del penal, las graves heridas provocadas le causaron la muerte en el acto.

Dos hombres, Rashid Gedel, de 25 años, y Samuel Dodsworth, de 43, fueron detenidos como sospechosos del homicidio y comparecieron este lunes 13 de octubre ante el Tribunal de Magistrados de Leeds.

Ambos confirmaron su identidad, pero no emitieron declaraciones; el caso fue turnado al Tribunal de la Corona de Leeds, donde se continuará el proceso judicial.

Esta no fue la primera vez que Watkins sufría un ataque dentro de prisión, en 2023, el cantante ya había sido apuñalado por otros reclusos, aunque en esa ocasión las heridas no pusieron en riesgo su vida.

Condenado por crímenes sexuales

Ian Watkins condenado por delitos sexuales. Foto: AFP

Watkins fue arrestado en septiembre de 2012 después de que la policía ejecutara una orden de cateo por drogas en su casa de Pontypridd, Gales, durante la operación, las autoridades incautaron computadoras, teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento que contenían material explícito y perturbador.

En diciembre de 2013 fue condenado a 29 años de prisión y otros seis de libertad condicional por una serie de delitos sexuales, entre ellos el intento de violación de un bebé, abuso sexual de menores y posesión de imágenes pornográficas extremas que incluían actos con animales.

Durante el juicio, los fiscales describieron a Watkins como un hombre “corrompido por la fama, las drogas y el poder”, mientras que el juez Roger Royce señaló que el caso “se hundía en nuevas profundidades de depravación”.

Durante el juicio se supo que Watkins había usado la fama para manipular y controlar a otros, esto bajo la influencia de drogas duras como la metanfetamina.

El grupo Lostprophets, formado en 1997, fue uno de los más exitosos del rock alternativo británico en la primera década de los 2000. La banda, originaria de Pontypridd, Gales, alcanzó fama internacional con álbumes como Start Something (2004) y Liberation Transmission (2006), logrando ventas millonarias y giras mundiales.

Sin embargo, la carrera de Watkins se desplomó tras su arresto, el grupo anunció su disolución inmediata en 2013, poco después de conocerse los delitos del vocalista. En un comunicado, los integrantes restantes expresaron estar “desconsolados, enojados y disgustados” por sus crímenes, asegurando que sus pensamientos estaban con las víctimas.

La prisión de Wakefield, también conocida como “Monster Mansion” (“La mansión de los monstruos”), es una de las cárceles de alta seguridad más conocidas del Reino Unido, alberga a más de 600 internos, entre ellos algunos de los criminales más peligrosos del país.

De acuerdo con la BBC, la violencia dentro del penal “ha aumentado notablemente” desde 2022 y que las condiciones estructurales “se encuentran en mal estado”, con constantes fallas en los sistemas de seguridad.

Entre los reclusos y exreclusos más notorios de Wakefield figuran Roy Whiting, asesino de la niña Sarah Payne; Reynhard Sinaga, condenado por más de 150 agresiones sexuales; y el asesino serial Harold Shipman.