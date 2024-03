Mateo “vivirá” en 15 personas: familia donará los órganos del sobrino de Andrea Legarreta

Sobrino de Andrea Legarreta murió a los 14 años. Foto: Cuartoscuro

Valentina Martínez, madre de Mateo, anunció que se donarán los órganos del joven sobrino de Andrea Legarreta que murió tras un accidente de moto a los 14 años. A través una publicación de redes sociales, compartieron que la familia respetará los deseos que tenía el chico.

“Mateo, como el gran ser divino que era y es, decidió regalar vida después de su partida. Así que estamos en el proceso de la donación de sus órganos. Mateo le dará el regalo de vida a más de 15 personas”

La prima de la conductora de “HOY” dijo que, pese a no “entender” la muerte de su hijo, se siente tranquila, pues el sobrino de Andrea Legarreta “se fue feliz y pleno”. Además, destacó que cumplió su “mayor sueño”.

“Mi corazón y mi alma se sienten tranquilas porque mi Mateo se fue feliz y pleno, cumpliendo su mayor sueño”

En la emotiva publicación, confesó que su familia está pasando un momento muy complicado por la muerte de su hijo, quien, confió, les envíe fortaleza.

“Como familia estamos pasando un momento muy difícil, pero confío en la fortaleza y tranquilidad que Mateo nos dará para poder seguir avanzando. Sé que desde donde esté nos está guiando y enseñándonos el increíble ser de luz y amor que es”

Finalmente, agradeció las muestras de cariño que ha recibido tras la muerte de su hijo Mateo, sobrino también de Andrea Legarreta.

“Quisiera poder contestar todas las llamadas que me han hecho, he leído todos y cada uno de los mensajes que me han escrito… pero aún no sé qué decir, sólo quiero que sepan que los sentimos muy cerquita del corazón. Les agradezco infinitamente su compañía a la distancia y su amor incondicional tanto para mí como para mi Jero y Homero”

Fue hace unos días cuando se dio a conocer la muerte del sobrino de Andrea Legarreta tras un accidente en moto. A través de redes sociales, la conductora de televisión dedicó una emotiva despedida a su familiar.