“Se me derrumbó todo”: Matías Novoa habla sobre el bebé que perdió con Michelle Renaud

Antes del embarazo que actualmente los mantiene llenos de ilusiones, Michelle Renaud y Matías Novia perdieron un bebé. El actor habló sobre cómo fue este difícil momento que tuvieron que enfrentar después de que su esposa revelara lo que pasaron antes de su nueva espera a la cigüeña.

Michelle Renaud y Matías Novoa se casaron a finales del año pasado. A los actores les sonríe el 2024 con la próxima llegada de su primer hijo juntos; ya compartieron el género y nombre de su bebé.

Los actores ya son padres, cada uno tiene un hijo de sus relaciones pasadas y desde que iniciaron su romance manifestaron sus deseos de tener un pequeño juntos. Cumplir este anhelo no les resultó tan sencillo, pues antes del embarazo que ahora los mantiene en espera, perdieron un bebé, la primera en darlo a conocer fue Michelle Renaud y tras sus declaraciones Matías Novoa habló de ello.

El actor chileno contó en una entrevista con el programa “Hoy” cómo fue esta pérdida.

“No fue fácil. Ves que los primeros tres meses son los más complicados y hay que tener ciertos cuidados, y ya cuando nos dieron la noticia, lo fuimos a ver al ultrasonido y no tenía movimiento ya el bebé”

El intérprete agregó que a pesar de su duelo, su reacción inmediata fue confortar a Michelle.

“A mí se me derrumbó todo y no sabía ni qué hacer, quedé en shock. Y de repente reaccioné y quisé ayudar a Mich. Pasamos todo ese duelo, que no fue fácil, y luego dijimos, ‘¡vamos! Lo vamos a lograr'”

Matías Novoa