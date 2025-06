GENERANDO AUDIO...

“Samaná”, lo más reciente de Mau y Ricky – Foto: Cuartoscuro

Mau y Ricky, dueto venezolano de música urbana, incursionó en la bachata con “Samaná“, una colaboración con Danny Ocean y Yorghaki. Además, los hermanos aseguraron que no se cierran a ningún género, incluyendo los corridos, un género que causó polémica por la prohibición de un concierto en el Estado de México en abril.

En Unotv.com pudimos hablar con ambos cantantes, quienes recientemente se presentaron en el Tecate Emblema 2025, festival centrado en las caras nuevas y consolidadas de la escena pop internacional.

Mau y Ricky seguirán incursionando en otros géneros… hasta los corridos

Ricky cree que, junto con su hermano, siempre está descubriendo quiénes son artísticamente para reinventarse, lo cual les ha ayudado a crecer e, incluso, afianzar su relación con el público mexicano.

“Capaz que hace cuatro años te decía: ‘Oye no, pero meterme en música mexicana, no sé si sale’. Hicimos ‘Llorar y llorar’ con Carín León y recontra funcionó y eso nos afianzó más a México (…) corridos, bachata, merengue, salsa, lo que sea no te puedo decir que no porque estamos constantemente descubriendo”. Ricky (Mau y Ricky)

Por su parte, Mau aseguró que, parte de su proceso creativo es inspirarse en otro tipo de música, aunque esto sea metal o corridos. Si eso genera inspiración, lo utilizarán en su música y se adaptarán.

“Hay momentos en la vida en que uno se empieza a inspirar en otro tipo de música. Entonces capaz y dentro de un año me inspiro de un álbum de una banda de trash metal que me apasiona y eso genera algo en mí que me yo digo ‘Ricky, vamos hacia acá’. Eso siempre puede pasar, la música es mágica en ese sentido”, señaló.

Así es Samaná, la colaboración de Mau y Ricky con Danny Ocean y Yorghaki

Mau y Ricky fusionaron su estilo con Danny Ocean y Yorghaki en “Samaná”, un tema que evoca imágenes de la playa, el romance y las fiestas bajo el sol mientras combina bachata y ritmos latinos.

“Nosotros escribimos Samaná en Samaná y estábamos todo el día escuchando bachata y con la cultura dominicana ahí. Ya era hora de nosotros explorar en este mundo porque aparte Samaná significa mucho para nuestra familia y nosotros. Era una forma de regresarle amor por todo lo que nos ha dado. Yo hice a mi hijo en Samaná”. Mau

Producida por Yorghaki, Jon The Producer y Palace, “Samaná” es una mezcla de sonidos caribeños que busca impulsar la riqueza cultural de Venezuela.

Este sencillo reúne a Danny Ocean, artista pop, Yorghaki, figura del género urbano y Mau y Ricky, dos representantes de la nueva música venezolana.

“Samaná” habla sobre un amor que por su intensidad y fuerza ahora se ha vuelto muy difícil de olvidar; nace del deseo de compartir la pasión por la música y de poner en alto a Venezuela en el mundo..

¿Qué pensó Marc Anthony de este tema?

“Samaná” no es una bachata tradicional, según palabras de Ricky, quien incluso comentó haberle mostrado su canción a Marc Anthony, cantante estadounidense de 56 años, quien le comentó exactamente lo mismo.

“Recuerdo enseñarle la canción a Marc Anthony y cuando se la enseñé a Marc. ‘Oye, pero no es una bachata tradicional’, me decía. Me decía que la podíamos mantener tradicional, pero en nuestra búsqueda, se sentía que eso es lo que tenía que pasar”. Ricky (Mau y Ricky)

Para Mau, eso también forma parte de la magia de la música, poder explorar y experimentar con diferentes instrumentos.

Aunque eso sí, cuando se les cuestionó si bailan bachata, Mau aseguró que apenas están aprendiendo; sin embargo, su hermano no estuvo de acuerdo. “Habla por ti, yo la rompo bailando”, remató.