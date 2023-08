“Es de valientes saber pedir perdón”: Mauricio Garza ofrece disculpas a Apio Quijano tras discusión en vivo

Mauricio Garza ofrece disculpas a Apio Quijano. Foto: Getty Images

Mauricio Garza, conductor y actor de televisión, ofreció disculpas a Apio Quijano, el integrante de Kabah, luego de que protagonizara un encontronazo con él corriéndolo del programa en donde coincidieron y que forma parte de “La Casa de los Famosos México”.

A través de sus historias de Instagram, Mauricio Garza aceptó que la situación se le salió de las manos, incomodando a compañeros de trabajo, público y a Apio Quijano, a quien externó una disculpa.

“Se salió de mis manos. Mis acciones pusieron en una posición incómoda a mis compañeros de trabajo; a ustedes, el público, y, en especial, a Apio Quijano, a quien extiendo, por este medio, una disculpa”, se puede leer en la publicación de Mauricio Garza en sus historias de Instagram.

El actor de programas como “40 y 20” aceptó que incurrió en un error, aunque, dijo, sabe reconocer cuando no actúa de la mejor manera y por ello emitía el corto mensaje.

“Reconozco que mi comportamiento no fue el adecuado. Soy un ser humano como cualquiera, con días buenos y no tan buenos, pero con la madurez necesaria para reconocer mis errores y aprender de ellos. Es de valientes saber pedir perdón”.

¿Qué dijo Apio Quijano?

Por su parte, y a través de sus redes sociales, Apio Quijano dijo, sin mencionar nombres, que lejos de sentir un apoyo por parte del equipo que forma, en su conjunto, “La Casa de los Famosos México”, sintió un golpe fuerte con la actitud de Mauricio Garza.

“Más allá de lo que haya sucedido, estoy saliendo de una experiencia muy fuerte y de pronto sentir, donde crees que vas a sentir un apoyo o un cuidado, y no lo sentí; sino que sentí ese golpe de regreso, pues no está padre. No me sentí bien”, dijo Apio Quijano a sus seguidores.

Ver más #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX Si yo fuera *Apio Quijano* muy probablemente haría lo mismo porque aguantar las jetas de *Rene Franco* cada que habla o la actitud nefasta del tal *Mauricio Garza* que se siente celebridad y dueño del foro está cabron. pic.twitter.com/FWzlBi9eOg — Nubia2 🌧 (@Nubiap38) August 1, 2023

Además, el cantante, que dijo sentirse un poco desubicado de tras su salida de “La Casa de los Famosos México”, externó que no se sentía bien para enfrentar ese tipo de situaciones.

¿Cómo fue el encontronazo entre Mauricio y Apio Quijano?

Fue durante uno de los programas para hablar de “La Casa de los Famosos México” en donde Apio Quijano formó parte de los panelistas y mientras trataba de dar su opinión respecto a los famosos que aún permanecen al interior de la llamada “casa más famosa de México”, Mauricio Garza comenzó a interrumpirlo.

Visiblemente molesto, Apio Quijano recrimina la interrupción del presentador, quien, también enojado, responde que si el cantante desea irse, podía hacerlo.

Ver más #MauricioGarza NO está preparado para improvisar como un pro en conducción. Me encanta el límite que le puso el buen #Apio hoy.

Hace rato que debieron de dar de baja a #Mauricio no agrada su vulgaridad extrema. #LaCasaDeLosFamososMx #TeamInfierno #VIX #pregala #televisa pic.twitter.com/XeLt7vWGdb — La_Xochitl (@LaJuwa_Lo) July 31, 2023

Ante la actitud de Mauricio, Cecilia Galeano, conductora compañera de Garza, trató de calmar el momento y pedirle a Apio que, por favor, no se fuera del foro.

Luego del encontronazo, en redes sociales, decenas de cibernautas criticaron la actitud que tuvo Mauricio Garza contra Apio Quijano.