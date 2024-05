¿Tuvieron un romance? Mauricio Islas habla sobre relación con Niurka

Mauricio Islas habla sobre relación con Niurka. Foto: Cuartoscuro

Luego de Niurka afirmara que había tenido un romance con Mauricio Islas, el actor no confirmó ni negó la situación. En el programa “Sale el sol”, de donde es conductor, aseguró que no tiene por qué contar las relaciones que tuvo en su pasado.

“Yo lo que siempre he dicho es que no soy una persona que venga y cuente lo que hice o no hice hace mucho tiempo. Si ella lo está diciendo, yo respeto mucho las razones por las que lo dice… Yo no tengo por qué estar contando ni estar diciendo cosas, porque no lo he dicho nunca. De mi boca no va a salir absolutamente nada”.

El protagonista de telenovelas recordó que hace 25 años, tiempo en donde se habría dado el romance, él y Niurka eran jóvenes, por lo que, dijo, “pasan muchas cosas”.

“Hace 25 años, uno es joven, es chavo, pasan muchas cosas… Es ella la que está contando, yo no tengo ninguna razón para estar contando el pasado”.

Además, Mauricio Islas destacó el respeto y admiración que siente por Niurka, a quien conoce desde hace varios años.

“Yo la quiero, la admiro, la respeto. Se me hace una mujer increíble, la conozco hace muchísimos años y lo único que tiene de mí es respeto y admiración. Yo no tengo por qué estar contando ni estar diciendo cosas porque no lo he dicho nunca”.

Asimismo, Islas enfatizó que, contrario a lo que se dijo, no hubo infidelidad por parte del famoso.

“Algo que yo quiero dejar muy claro aquí son los tiempos. Fue hace como 25 años cuando trabajamos juntos en ‘Aventurara’”.

El actor también aseguró que su pareja conoce todo su pasado, por lo que no tiene conflicto por la polémica que se desató por el presunto romance entre él y la cubana.

“Mi mujer sabe todo, no me preocupa absolutamente nada que lleguen y le cuenten algo de mi pasado. Paloma sabe todo y eso me tiene muy tranquilo”.

¿Qué dijo Niurka de Mauricio Islas?

Para las cámaras de “Sale el sol”, Niurka aseguró que su relación con Mauricio Islas fue por desquite, ya que a ella le habían puesto “los cuernos descaradamente”, según dijo en entrevista.

“Él es un caballero y aparte no va a hablar de eso. Me va a negar, que eso es algo muy hermoso. Éramos solteros, bueno, él era soltero, éramos jovencitos y yo venía de que me acababan de poner los cuernos descaradamente y yo estaba bien enojada, me dejé llevar. La verdad me desquité, pero me desquité bien no, así como otras niñas que se desquitan con el primero, no, no, me desquité con uno lindo, guapo”.