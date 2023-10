Mauricio Islas lucha por quitarse el estigma de ser “solo actor de telenovelas”

Mauricio Islas tiene más de 25 años haciendo telenovelas y a pesar de haber participado en grandes éxitos como “Amor Real”, “El Manantial” o “A mil por hora“, para el actor ha sido “muy difícil” hacer el crossover a las plataformas.

Islas confesó a Unotv.com, que ha participado en muchos castings, pero aún existen muchos estigmas en cuanto a los actores que hacen televisión.

“A mí me tocó vivir una época de oro de las telenovelas (…), los que hacían cine no me llamaban porque era el protagonista de las novelas de la televisión y ahora pasa un poco con las series”.

Maurcio Islas.