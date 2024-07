¡Confirmadísimo!  Mauricio Ochmann es novio de Lorena González; ya hasta conoció a su suegro

Mauricio Ochmann es novio de Lorena González. Foto: Cuartoscuro

Lorena González confirmó que mantiene una relación sentimental con el actor Mauricio Ochmann, luego de que comenzaran a circular rumores sobre un presunto noviazgo.

De acuerdo con la revista Quien, la hija menor del empresario Víctor González Torres, conocido por el Doctor Simi, aseguró para la revista que se encontraba muy contenta junto al actor.

“¡Sí, estamos muy contentos!”, dijo Lorena González a la importante revista.

Sin embargo, no dio más detalles de cómo habría surgido el amor entre ella y el actor, exmarido de Aislinn Derbez.

Además, hasta el momento, Mauricio Ochmann no ha hablado de su relación con la hija del doctor Simi.

Mauricio Ochmann ya conoció a su suegro, el “Doctor Simi”

En un encuentro con varios micrófonos, Víctor González Torres reveló que ya conoce a Mauricio Ochmann y confesó que le cayó muy bien. Incluso, el famoso empresario describió al actor como una “gente buena”.

“Lo conocí y me cayó bien. Es gente buena… Lo conocí un ratito, como 10 minutos. Es una gente sencilla y me cayó bien”.

Además, sobre la diferencia de edad que hay entre el actor y su hija, el empresario no se mostró molesto. El empresario mexicano destacó que para el “amor no hay edades” y hasta confesó que él le lleva varios años a su pareja.

“Para amor no hay edades. Si se quieren, me parece padre, en el amor no hay edades… a mi pareja yo le llevó 26 años y estoy muy enamorado. Yo le doy el visto bueno a todo lo que sea el amor y la honestidad”.

Luego de ser cuestionado sobre si le gustaría ver a Lorena González casada con Mauricio Ochmann, afirmó que ese tema sólo le interesa a la feliz pareja.