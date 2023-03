Maxine Woodside deja plantada a Ana María Alvarado en audiencia. Fotos: Cuartoscuro

Maxine Woodside no fue a la audiencia en el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, luego de que Ana María Alvarado interpusiera una demanda contra ella, diciendo que tarde o temprano la ley la alcanzaría.

A través de su cuenta de Facebook, Ana María Alvarado señaló que ni la llamada “Reina de la Radio” o alguno de sus representantes legales acudieron a la audiencia.

“Ella no se presentó, no estuvo ahí ningún representante legal, uno lo que piensa generalmente es que cuando no se presentan quieren darle largas al asunto, pero aunque le des vueltas a la ley, al final la ley te alcanza y hay que cumplir, es un proceso laboral”, dijo la presentadora de Sale El Sol.

Ana María Alvarado detalló que no comprendía por qué Maxine Woodside había evitado la audiencia, ya que no se trataba de una situación delictiva, sino la resolución de una situación de trabajo, específicamente su liquidación tras laborar 32 años junto a la locutora en el programa Todo Para La Mujer.

“En este caso se terminó una relación laboral porque ya no era requerida mi presencia, ya no les gustó mi trabajo o por lo que gusten y manden, porque se hicieron cambios, lo he repetido una y otra vez, ella es la dueña y decide lo que quiera”, expresó la también presentadora de la sección “Pájaros en el alambre”.

En la grabación, Ana María destacó que no busca dañar la reputación de Maxine Woodside, sólo tiene interés en exigir que su contrato termine y se respeten sus derechos laborales.

“Se terminó un contrato y es todo, no es exageración, no es que me la pase llorando o la quiera hacer quedar mal, simplemente estoy reclamando mis derechos, lo he platicado constantemente y con toda la tranquilidad (…) aparte todos sabemos que los procesos legales son tardados, que hay que hacerlo con calma, pueden ser semanas, meses días o años.”, detalló la periodista ante su conflicto con Woodside.

¿Por qué inició el conflicto entre la periodista y la locutora?

Ana María Alvarado informó su salida del programa Todo para la mujer, luego de que Maxine Woodside decidiera dar por terminada su relación laboral con la conductora de espectáculos, según informó a través de un video de YouTube.

Entre lágrimas, Ana María Alvarado destacó que su salida del programa radiofónico es dolorosa, pues consideró que no merecía ese final, ya que sus condiciones de trabajo cambiaron abruptamente.

En diciembre de 2022, Ana María Alvarado anunció que había sido despedida injustificadamente por parte de Maxine Woodside. Ana María Alvarado llevaba colaborando 32 años en el programa de radio y televisión Todo Para La Mujer.

El pasado 7 de febrero, Maxine Woodside, Shanik Berman y Sugey Ábrego dijeron que Ana María Alvarado no había llegado a la oficina, pero que “ahí estaba su silla”

“Seguimos esperando a Anita, seguro viene en camino de Sale El Sol. Ahí está su silla”, expresó Maxine Woodside, titular del programa.