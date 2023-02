“No se vale que se agarre de la muerte de mi hijo para monetizar”: Maxine habla tras pleito con Ana María Alvarado

La polémica entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado no para, y ahora, la titular del programa radiofónico Todo para la mujer volvió a negar que hubiera despedido a la presentadora de espectáculos.

“Nunca la corrí, es más, le dije que por qué no venía otro día, me dijo que no. Cómo la voy a correr. En primero lugar, no tengo la autoridad para correrla porque Anita no trabaja conmigo, no es mi empleada… No la corrí y ella podrá decir lo que quiera”.

En medio de los rumores, que afirman que el pleito entre las presentadoras habría sido por el manejo que Alvarado habría dado a la muerte de Alejandro Iriarte, hijo de Maxine, la veterana locutora lamentó que utilice la información para monetizar su canal de YouTube.

“Para nada, yo con Anita no tengo ningún resentimiento, al contrario, estoy agradecida con ella, la quiero mucho, ella siga diciendo lo que siga diciendo, mi cariño por ella no va a cambiar… no se vale que ella se agarre de la muerte de mi hijo para monetizar su canal y no se vale que diga mentiras para monetizar su canal”.

Además, destacó que la actitud de Ana María Alvarado, quien ha defendido su versión del despido, le ha dolido y compartió cuál habría sido la razón de la salida de la presentadora del programa

“Le dije, ‘tú me dejas a mí como una villana y eso no se vale, Anita’, y entonces me dijo ‘eso es lo que tú crees, pero no’, y como le dije: ‘si me lo hace cualquier otra persona, no me importa, pero si me lo hace Anita, que éramos tan cercanas, pues sí me duele’ y estoy muy triste… Cuando el formato del programa cambió, ya no le gustó. Yo me iba de viaje y ella se quedaba de conductora, ya no pasó eso, vinieron nuevos colaboradores, fue lo que no le gustó”.

Maxine Woodside.