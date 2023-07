¡Implantes y lipo! Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, presume cirugías estéticas

Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, presume cirugías estéticas. Foto: Getty

Maya Nazor, expareja de Santa Fe Klan, presumió la cirugía estética de busto a la que sometió a poco más de un año de haberse convertido en madre junto al cantante de corridos tumbados, que, se dijo, tenía una relación con Karely Ruiz.

A través de sus historias de Instagram, Maya Nazor, quien tuvo que desmentir que hubiera pedido una pensión millonaria al rapero, compartió las primeras imágenes luego de la cirugía. Incluso, el médico que la operó resaltó que había sido un procedimiento exitoso.

“Vamos terminando con la cirugía y quiero que vean cómo quedó el resultado. El escote quedó bonito. Se ven bien proyectadas, bien redondas, una pequeña separación, colocamos un implante de 420 detrás del músculo”, se escucha decir al médico Luis Gil Pérez, encargado de la cirugía estética de Maya Nazor.

Además del busto, ¿qué más se hizo Maya Nazor?

En otra historia de Instagram, Maya, quien habría salido con Peso Pluma, según rumores, compartió con sus seguidores que además de la cirugía estética en el busto se había sometido a otro procedimiento para cambiar parte de su cuerpo.

Además, se dijo feliz con el resultado obtenido tras la cirugía estética a la que se sometió.

“Yo me hice mis implantes y lipo de brazo. Fue lo único que me hice; y, también, me quitaron unos lunarcitos por aquí. Estoy muy contenta”, explicó la expareja de Santa Fe Klan, famoso que fue captado llorando en concierto tras la ruptura con la influencer.

Por su parte, el médico que atendió a Maya Nazor también compartió el procedimiento al que se sometió la joven, que se sinceró sobre su ruptura con el rapero, que, pese a los rumores de romance y su viaje a Monterrey, no sostuvo un romance con Karely Ruiz, según confirmó la modelo de Only Fans.

Ver más

Las sensuales fotos de Maya Nazor

Nazor, como muchas mujeres, suele ser muy activa en redes sociales, en donde comparte fotografías que dejan sin aliento a los miles de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram.

Ver más

Maya ha cautivado a los más de 5 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de Instagram con fotografías en bikini en donde presume la increíble figura que tiene.