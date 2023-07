“Estoy contenta”: Maya Nazor reaparece en redes tras cirugía plástica

Maya Nazor, expareja de Santa Fe Klan, reaparece en redes. Foto: Getty

Maya Nazor, expareja de Santa Fe Klan y madre del hijo del cantante, reapareció en redes luego de someterse a una cirugía estética para aumentarse el busto y hacerse liposucción de brazos. La influencer, que celebró el primer año de vida de su pequeño, aseguró que tras el procedimiento todo marcha bien y en orden.

“Vine a mi revisión con el doctor Luis Gil, todo superbién, al parecer”, dijo la mujer, acusada de pedir una alta pensión a Santa Fe Klan tras su ruptura.

Ver más Maya Nazor reaparece en redes tras nueva cirugía estética pic.twitter.com/WH5p5ABX7Q — Lo + viral (@VideosVirales69) July 18, 2023

“Me he sentido muy bien”: Maya Nazor

En sus historias de Instagram, Maya, quien respondió a las críticas de las que fue objeto hace meses tras su separación con Santa Fe Klan, dijo sentirse bien. Aunque aseguró sentir un poco de dolor, destacó que pasa por un momento de felicidad.

“Yo me he sentido muy bien, la verdad. Tuve un poquito de dolor los primeros dos días, el dolor ha ido disminuyendo. La verdad, ahorita me siento bastante bien. Sólo un poco desesperada de ya querer mover los brazos… Estoy contenta”, dijo Maya Nazor.

En el mismo clip, que fue retomado por otras cuentas de redes sociales, el médico encargado de la cirugía estética de Maya Nazor explicó el estado en el que se encuentra la influencer.

“Toca esperar. Tocan revisiones. Ya pronto estará en sus actividades al 100%, pero, por ahorita, va todo superbién”, dijo Luis Gil, el médico que operó a Maya Nazor.

Fue hace unos días cuando, en sus redes sociales, Maya Nazor compartió con sus miles de seguidores que se había sometido a una cirugía estética. El objetivo era verse mejor e impactar, más, con su belleza.

Nazor, por quien Santa Fe Klan habría llorado en pleno concierto, suele compartir sensuales fotografías. Éstas roban el aliento a los cibernautas que le dedican piropos y mensajes, en donde reconocen su belleza.