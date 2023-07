Mayela Laguna lanza advertencia a Enrique Guzmán: desmiente que esconde a Apolo y le pide respeto

A Enrique Guzmán le duró poco la versión de que no puede ver a su nieto Apolo porque la madre del niño lo impide. Mayela Laguna, la expareja de Luis Enrique Guzmán, desmintió de inmediato los comentarios que hizo el cantante sobre su relación con el menor ahora que resultó en un escándalo que el pequeño no lleva sangre de los Pinal.

Luis Enrique Guzmán destapó en junio pasado que Apolo no es su hijo y que lo supo mediante una prueba de paternidad. Sobre la acusación, Mayela Laguna desmintió al también hijo de Silvia Pinal asegurando que él es el padre del niño y que la prueba de ADN a la que se sometió carece de certeza. En su postura sobre lo que comentó el padre de su ex, pidió respeto para cuando se hable de ella o de lo contrario recurrirá a las autoridades correspondientes para emprender acciones legales.

Ante la disputa entre Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, el cantante de rock and roll en español, Enrique Guzmán, señaló en un encuentro con la prensa que Apolo es su nieto, pues ha convivido con él por unos tres años.

Es la primera vez que el intérprete habla del conflicto de su hijo y aseguró que no puede ver al menor porque su madre lo esconde.

“La señora está escondida y el niño también. No los encontramos. Yo lo estoy buscando, después de tres años de ser mi nieto, pues es mi nieto, pero me lo tiene escondido la pinc*** vieja, perdón por la palabra”

En su encuentro con medios de comunicación despotricó contra la exesposa de su hijo comentando que Mayela trató de engañar a la familia con el fin de tener acceso a la fortuna de la diva del cine mexicano, Silvia Pinal.

“Esta señora se sintió que podría heredar dinero de Doña Silvia, supongo yo se inventó el gran… no sé cómo decirle, ¿crimen? ¡Qué poca m***!, es lo único que puedo decir”

Sobre las palabras del cantante, Mayela Laguna se defendió mediante un comunicado y destacó que asistió a una fiesta infantil hace poco, lo que quiere decir que “en ningún momento” ha escondido al niño.

En su mensaje, la madre de Apolo indicó que la familia de Luis Enrique sabe en dónde encontrarlos.

“(Enrique Guzmán) manifestó que yo había escondido a mi hijo y, por tanto, no le permito acercarse a él. Dicha manifestación es totalmente falsa y no tiene sustento alguno”

La exesposa de Luis Enrique ahondó en su desmentido a Enrique Guzmán.

“Contrario a lo que manifiesta (…) He de manifestar que él no ha mostrado ningún tipo de interés para contactar a su nieto, cuando él sabe dónde contactarme y dónde buscarme para tal fin, sin embargo, al día de hoy no ha tenido acercamiento alguno, lo que hace que las declaraciones hechas, carezcan de cualquier sustento”

Mayela Laguna