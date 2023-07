“Que se lo quiten ahorita mismo”: Mayela Laguna, dispuesta a que su hijo pierda el apellido de Luis Enrique Guzmán

La prueba de ADN con Apolo salió negativa. Foto: Cuartoscuro

La polémica entre Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán no para. Luego de que el hijo de Silvia Pinal y Enrique Guzmán asegurara que la prueba de paternidad entre él y Apolo había salido negativa, ahora la madre del menor dice que no tiene reparos en que su pequeño pierda el apellido Guzmán.

“No me interesa nada, por mí, que le quiten ahorita mismo el apellido Guzmán a mi hijo. No me interesa, me interesa vivir una vida tranquila y en paz con mi hijo, como lo vieron ahorita, está feliz mi hijo, no necesita de nadie más, ahorita está feliz”. Enfatizó Mayela Laguna.

En entrevista con el programa Chisme No Like, la mujer, señalada de haberle robado cosas a la primera actriz Silvia Pinal, dijo no entender la actitud de Luis Enrique, a quien señaló de no darle dinero para la manutención del pequeño que, hasta donde se sabe, sería el heredero de Alejandra Guzmán.

Además, destacó que, al inicio de su embarazo, se realizaron estudios genéticos en donde quedó demostrado que Luis Enrique Guzmán sí era el padre biológico de Apolo, contrario a lo que ahora dice el hermano de Alejandra Guzmán.

Laguna aseguró que Apolo no merece un padre como Luis Enrique, que lo desconozca como hijo a nivel nacional.

“Mi hijo no se merece un papá como él, es un niño superchido, supereducado, superlindo, no se merece un papá como él, que lo desconozca nacionalmente”.

Mayela Laguna aseguró que la llegada de Apolo le dio felicidad a la familia Guzmán Pinal; aunque, dijo, para ella existe la posibilidad de que quieran quitarle a su hijo por segunda ocasión.

“Un hijo que los ha hecho felices en toda su vida a los Pinal, un hijo que en cuatro años y medio a mi suegra le dio vitalidad, a Alejandra le dio la felicidad que nunca ha tenido, a Luis Enrique la felicidad que nunca ha tenido, un hijo que lo único que ha hecho es darles felicidad…”

Son una familia “macabra”, asegura Mayela sobre los Guzmán

La expareja de Luis Enrique Guzmán, quien afirmó en una entrevista temer por su vida, acusando a la familia Guzmán de mandar matar personas, reiteró su rechazo por la su familia política, asegurando que tienen un lado oscuro. Dijo que las acusaciones de Frida Sofía contra Enrique Guzmán por abuso sexual son ciertas.

“Es una familia macabra… ellos me han jodido la vida, cuatro años de mi vida, llevo con Luis Enrique 12 años, pero desde que me embaracé, valió mi vida, me hice más vieja en dos segundos, valió todo, todo, he sufrido un chin***, no tienes una idea, y luego esto de remate… el señor Guzmán no ha sido un buen abuelo en absoluto, de hecho muy mal abuelo; de ese señor no tengo ganas de hablar, porque si hablara, no le gustaría al señor Guzmán y claro que es cierto, por supuesto (las acusaciones de Frida Sofía)”.

Hasta el momento, Luis Enrique Guzmán sólo ha emitido información a través de su abogado, sin que algún otro integrante de la familia hable sobre el tema. Sólo Frida Sofía opinó burlándose de la situación en la que se ve inmersa la familia de su madre, con quien, desde hace años, mantiene un distanciamiento y que ha llegado a los tribunales tras una denuncia de Frida contra Alejandra Guzmán por varios delitos.