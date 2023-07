“Está manipulado”: Mayela Laguna no se calla y reafirma que Luis Enrique Guzmán es el padre de su hijo

Luis Enrique Guzmán negó ser el padre biológico de Apolo. Foto: Cuartoscuro

Mayela Laguna insistió en que Apolo sí es hijo de Luis Enrique Guzmán, menor al que el hermano de Alejandra Guzmán negó, afirmando que una prueba de ADN entre ellos había salido negativa. La exmujer del hijo de Silvia Pinal consideró que el único varón de la familia Pinal podría estar siendo manipulado.

En entrevista con el programa Venga la Alegría, Mayela Laguna, quien acusó a la familia Guzmán Pinal de mandar “matar gente”, reiteró que no tiene duda de la paternidad de su hijo, tal como lo dio a conocer hace unos días a través de su equipo legal.

“Absolutamente, sí, no me cabe la menor duda (de que Luis Enrique Guzmán es el padre biológico), no tengo ni poquita duda, si no, no estaría haciendo esto ni estaría luchando como estoy luchando”, dijo Mayela Laguna en entrevista.

La mujer, señalada de haberle robado cosas a Silvia Pinal, afirmó desconocer el origen de la reacción de Luis Enrique Guzmán, pues, dijo que aunque no funcionó su regreso, no se encontraban en malos términos.

“Es algo que me ha volado la cabeza todos estos días. No tengo ni la menor idea (de la reacción de Luis Enrique Guzmán), no estábamos enojados, estábamos normal, yo tenía a mi hijo en la semana y él se lo llevaba los fines de semana, como siempre. Regresamos, pero no funcionó, yo vivía en mi casa y nos veíamos los tres. Nunca me imaginé que pudiera pasar algo así, me cayó de sorpresa, como a todos ustedes”, destacó Laguna.

Laguna afirmó que se enteró de que Luis Enrique Guzmán desconocía su paternidad sobre el niño que, se dice, sería el heredero de Alejandra Guzmán, luego del pleito entre la “Reina de corazones” con su hija Frida Sofía, quien demandó a la cantante por varios delitos.

“Siento que él está manipulado”: Mayela Laguna

La famosa que ha arremetido contra Luis Enrique, asegurando que no le importa que su hijo pierda el apellido de su padre, consideró que el tío de Frida Sofía está siendo manipulado, pues dijo conocerlo, y le causa desconcierto su manera de actuar.

“Siento que él está manipulado, yo lo conozco demasiado bien y no entiendo por qué lo hizo todavía. Sólo puedo comprender que lo hizo porque alguien le dijo que lo hiciera y la prueba que se hizo tengo entendido que no le costó ni mil pesos. La mandó a hacer en Estados Unidos y son kits que te dan y tú regresas con la baba o con algo en los tubitos, pero son pruebas que se pueden contaminar fácilmente y entonces no sirven, y ni se pueden presentar legalmente”, Mayela Laguna.

Además, descartó que la actitud del hijo de Enrique Guzmán, ídolo del rock ando roll en español, sea motivada por dinero, ya que, dijo, “no es una persona que se vaya por el dinero, no sé qué esté pasando”.

Una nueva prueba de ADN entre Luis Enrique Guzmán y el menor será por la vía legal

En medio de la polémica desatada por Guzmán Pinal hace unos días y con la dudosa veracidad de la prueba, Laguna afirmó que le ha pedido a Luis Enrique someterse a una nueva prueba genética; sin embargo, ante la negativa del integrante de la famosa familia, Laguna explicó que tendrá que darse la orden por la vía legal.

“Le he pedido de todas las maneras posibles que nos dejemos de cosas, que lo perdono, pero que nos vayamos a hacer una prueba, los tres a un laboratorio, al que él indique, pero no quiere. Entonces habrá que seguir por la vía legal, es algo que yo no quería, porque no me gustan estos rollos legales, pero no tengo de otra”. Dijo Mayela Laguna.

Tras las declaraciones de Mayela, quien defiende la paternidad de su hijo, Luis Enrique Guzmán no se ha pronunciado al respecto, siendo el informe de los resultados de la prueba de AND la única información pública que ha emitido el hermano de Alejandra Guzmán.