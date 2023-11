“Sí hubo algo”: Mayela Laguna responde sobre presunto abuso de Enrique Guzmán a su hija

Después de que Enrique Guzmán causara indignación por su forma de responder cuando le preguntaron de un abuso a una menor en el que presuntamente está relacionado, Mayela Laguna, exnuera del cantante aclaró si la niña en cuestión es su hija destapando que sí hubo una situación inapropiada por parte del ídolo del rock and roll en español hacia su pequeña.

“Sí hubo algo”, señaló Mayela Laguna sobre un acercamiento de Enrique Guzmán hacia su hija, situación que ocurrió en una fiesta. Al ex de Silvia Pinal, lo acusó en 2021 su nieta Frida Sofía de abuso sexual por tocamientos indebidos que le hizo cuando era pequeña, denuncia que los ha mantenido en un lío legal.

La exesposa de Luis Enrique Guzmán respondió si es su hija la menor de la que se ha hablado en la nueva acusación contra Enrique Guzmán, de la que se dice existe un video como evidencia.

En una entrevista con el programa “Sale el sol” indicó que no puede hablar mucho del tema porque su hija mayor se lo pidió.

Mayela, quien tuvo un hijo (Apolo) con Luis Enrique Guzmán del que éste negó tener lazos de sangre tras una prueba de ADN, no confirmó que existe un video del acercamiento que tuvo Enrique Guzmán con su hija en una fiesta de hace dos años, sin embargo, su “sí hubo algo” se refiere al comportamiento del intérprete en una reunión que consternó a varios de los invitados.

“Si en un momento no hice algo fue porque mi hija no quiso hacerse viral. Me lo suplicó llorando porque quería tener una vida normal. Ya pasaron dos años de eso. Fue en una fiesta, donde si hubo un… algo (visto) por los de la fiesta, no nada más por mí”

