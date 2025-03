“Ni siquiera es mi cuerpo”: Mayrín Villanueva sufre hackeo de redes; publican imágenes falsas

GENERANDO AUDIO...

Mayrín Villanueva sufre hackeo de redes. Foto: Cuartoscuro

Mayrín Villanueva fue blanco de un hackeo a sus cuentas de redes sociales. La actriz confesó que su perfil de Facebook no lo ha logrado recuperar y ahí se han puesto algunas imágenes editadas por inteligencia artificial.

“Me hackearon la de Facebook y no la puedo recuperar… Ahora, con inteligencia artificial puedes hacer lo que quieras y hay fotos que ni siquiera es mi cuerpo, y está mi cara”.

En entrevista con el programa “Despierta América”, la actriz aseguró que se dio cuenta después de un tiempo y alertada por terceros sobre las imágenes que comenzaron a compartir en el perfil de Facebook.

“Yo el Facebook casi no lo usaba, por eso me di cuenta muy tarde. Hasta que la gente se atrevió a decirme: ‘Oye, Mayrín ¿esto?’, y fue cuando dije ‘Ok, eso no es mío’”.

Tras darse cuenta de la situación y que no podía tener el control de su perfil de Facebook, la famosa aseguró que tanto ella como su esposo, Eduardo Santamarina, no le dieron tanta importancia.

“No le dimos tanta importancia. Los dos como que no le sabemos mucho tampoco… lo platicamos y todo, pero es algo como muy pasajero”.

“No caigan en el engaño”: Mayrín Villanueva alerta a sus fans

La actriz de “Vecinos” alertó a sus seguidores sobre la situación, pues, dijo, la persona que tiene en su poder el perfil de la red social ha pedido que se suscriban a una página y desconoce el objeto.

“Ya tiene un rato, pero esa persona que me la hackeó ya hizo hasta una página donde piden que se suscriban y como sí es mi página, está certificada y tiene 2 millones y tantos de seguidores… No caigan en el engaño. No soy yo, es todo mentira”.