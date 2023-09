“Me divorcié, he subido de peso, tengo cambios hormonales y ansiedad como todos”: Edith Márquez

Edith Márquez celebra 25 años como solista. Foto: Claudia Lando.

Edith Márquez declaró que ella es como cualquier otro ser humano, pues se divorció en 2009, después de 16 años de matrimonio, ha subido y bajado de peso, tiene cambios hormonales como muchas mujeres, padece ansiedad, le han roto el corazón y se ha vuelto a enamorar.

“Los artistas siempre somos vistos como personas que nunca les pasa nada y que no les rompen el corazón, pero somos seres humanos normales, solo que mi trabajo es subirme a un escenario”, dijo Edith en conferencia de prensa a la que asistió UnoTV.com.

La cantante también habló sobre el difícil camino que ha tenido que transitar desde hace 25 años, cuando comenzó su carrera como solista, las muchas bendiciones que ha recibido gracias a su profesión y los sueños que aún tiene pendientes por cumplir.

Celebrará 25 años como solista en el Auditorio Nacional

El 17 de febrero de 2024 Edith Márquez volverá al Auditorio Nacional para celebrar sus primeros 25 años como solista.

Márquez compartió que tendrá invitados sorpresa y que cantará sus más grandes éxitos, tanto los de su autoría como los covers, que la han mantenido en el gusto del púbico.

La cantautora reveló que cuando empezó su carrera en solitario, los empresarios solo la querían contratar para que se presentara en los palenques los martes o miércoles, los días menos populares, pero que ahora las cosas han cambiado.

“Me fui ganando el cariño del público, les demostré que mi idea era tocar el corazón de la gente y ahora me nombraron la reina de los palenques”. Edith Márquez.

Edith reiteró, que su carrera ha sido de mucho trabajo, esfuerzo, disciplina y entrega: “nada en la vida es fácil, lo que vale la pena cuesta y cuando lo logras lo disfrutas de otra manera. Nadie te regala nada en la vida, menos en esta carrera que es tan cometida”.

Edith Márquez quiere cantar en una película de Disney

Edith compartió que aún tiene muchos sueños por cumplir, uno de ellos es poder cantar el tema de alguna película de Disney: “siento que todos los que somos mamás o papás crecimos viendo las películas de Disney, me gustaría cantar una canción de alguna película, me hubiera encantado de Coco, pero no se dio”