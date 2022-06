“En el cielo, una estrella más”: la canción “Laika”, de Mecano, está inspirada en esta perrita

Mecano hizo un homenaje a Laika, la perrita astronauta, con esta canción. Foto: Cuartoscuro

Mecano es una de las agrupaciones cuya popularidad no ha terminado pese a que la banda se desintegró años atrás. La voz de Ana Torroja contó, con sus canciones, varias historias como la de “Laika”, inspirada en la perrita que fue enviada al espacio. Unotv.com te da detalles.

¿Un homenaje de Mecano para Laika?

En 1957 el mundo se emocionó con Laika, una perrita que iría a una misión espacial de Rusia. Tal fue el impacto del animalito, que Mecano, años después, se inspiró y, a manera de homenaje, hizo la canción con el nombre de la valiente perrita.

Según se sabe, Laika era una perrita que no tenía un hogar y fue tomada con una única misión: saber el efecto que un lanzamiento al espacio produciría en seres vivos. Ante la incertidumbre de lo que podría pasar con el can, no existía certeza sobre si Laika sobreviviría a la misión.

[Te puede interesar: ¿En qué se inspiró Samo para el tema “Sin ti”? El cantante lo revela y da detalles de su nuevo disco]

Como era de esperarse, la pequeña Laika no sobrevivió a la misión; sin embargo, fue hasta varios años después que se revelaron las causas de la muerte de la perrita y cuánto tiempo logró estar viva durante la misión.

Reportes señalan que horas después del lanzamiento, Laika murió a causa del sobrecalentamiento, por una posible falla en la nave, con lo que se desmentía que el animal hubiera sobrevivido hasta el sexto día, como se manejó luego de la misión.

[Te puede interesar: “Eso y más”, ¿por Salma Hayek? La canción de Joan Sebastian que se habría inspirado en la mexicana]

¿Qué dice la canción de Mecano?

Inspirados en la historia de la perrita Laika, Mecano decidió lanzar, en 1986, el tema en homenaje a la peculiar astronauta de la que recordaron que no tenía hogar.

“Era rusa y se llamaba Laika Ella era una perra muy normal Pasó de ser un corriente animal A ser una estrella mundial”

En el tema, Mecano alude a la partida de la perrita, a quien describe como una estrella más en el cielo.