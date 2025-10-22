“Medio Metro, el único original” busca apoyar con gastos funerarios para su homólogo de Puebla

GENERANDO AUDIO...

José Eduardo Rodríguez Anguiano “Medio Metro, el único original” publicó un video a través de su cuenta de Instagram, donde lamentó la muerte de Francisco Pineda Pérez, conocido como “El Medio Metro Poblano“, y se ofreció apoyar con los gastos funerarios.

El día de ayer se generó una confusión ante la muerte de “Medio Metro”, algunos medios y redes sociales indicaban que se trataba de José Eduardo, pero finalmente se confirmó que era Francisco, quien fue hallado sin vida en una barranca en Puebla.

Se solidariza con “El Medio Metro Poblano“

“Medio Metro, el único original” subió un video a sus redes sociales donde le dio el pésame a la familia de artista con quien fue relacionado en múltiples ocasiones y ofreció su ayuda para los gastos funerarios.

“Yo les mando a sus familiares mi más sentido pésame. También quiero decirles que me contacten para ayudarles en sus gastos funerarios”, expresó.

También hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que encuentren a los responsables del presunto homicidio de Francisco, ya que el cuerpo presentaba golpes y un impacto de bala en la cabeza.

La confusión con los “Medio Metro”

El primer anuncio de la muerte de “Medio Metro“, por parte del Grupo SUPER T de Paco Toxqui, causó confusión entre los usuarios de redes sociales, debido a que al menos tres artistas de sonideros se atribuyen dicho nombre con distintas variaciones.

“Medio Metro, el único original” agradeció la preocupación “por mí, porque circulan en redes varias notas con mi foto que dicen que yo perdí la vida. Me encuentro muy triste porque la persona que hallaron sin vida es el Medio Metro de Puebla”.

Desde 2024, Francisco Pineda Pérez, conocido como Medio Metro “El Original de Puebla”, formaba parte del Grupo SUPER T de Paco Toxqui en Puebla, el cual lamentó su partida a través de su cuenta oficial de Facebook.

También conocido como “El Medio Metro del Barrio Alto de Puebla”, se destacó animando bailes junto a Sonido Kiss Sound y otros grupos locales.

José Eduardo Rodríguez Anguiano, conocido como “Medio Metro el único original” de León, fue quien se hizo viral en 2023 por sus presentaciones junto a Sonido Pirata, en donde hacía los bailes de “La Chaquetita” y “El Paso del Pingüino”.

A diferencia de su homónimo de Puebla, Rodríguez Anguiano se caracteriza por el vestuario basado en el personaje de Roberto Gómez Bolaños, mientras que Pineda también se vestía de otros personajes como Mario Bros.

Rodríguez Anguiano ya no forma parte de Sonido Pirata, en donde habría surgido el personaje. Por esta razón, el sonidero contrató a Jonathan Uriel para ocupar el personaje.