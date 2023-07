¡La más sensual! Megan Fox posa con mini atuendo en la naturaleza

Mega Fox posa con mini atuendo en la naturaleza. Foto: AFP

Megan Fox dejó sin aliento a los millones de seguidores que tiene en Instagram al posar sobre la rama de un árbol con un mini atuendo que poco dejaba a la imaginación y con el que presumió la increíble figura que tiene.

Así posó Megan Fox

En su cuenta oficial de Instagram, la protagonista de “Diabólica tentación” elevó la temperatura con las sensuales fotografías que compartió y que le valieron decenas de comentarios positivos por parte de sus fanáticos y amigos.

“El bosque es mi viejo amigo”, escribió Megan Fox en la publicación en la que presumió su escultural figura y los tatuajes que porta, muy orgullosa, en el cuerpo.

Las imágenes, al parecer, serían parte de una sesión de fotos de la actriz que, hace unas semanas, arremetió contra político que la señaló de abuso por vestir a sus hijos con ropa de niña.

“Oh, Dios mío”: en redes reaccionan ante fotos de Megan

Como era de esperarse, los millones de seguidores que tiene Megan Fox en su cuenta de Instagram reaccionaron y chulearon la belleza y escultural figura de la actriz que, en ocasiones previas, ha sorprendido con vestidos en transparencias.

“¿Por qué no puedo tener ese aspecto?”, “¿Así que todos van a seguir fingiendo que no sería una hiedra venenosa perfecta?”, “Yo no tendría depresión con un cuerpo así”, “El de abajo mirando: Dios mío cómo es posible este suceso”, “No tengo palabras”, “De repente quiero ser un árbol”, “Oh Dios mío”, son parte de los comentarios que se pueden leer por parte de los usuarios de redes sociales.

Las otras fotos sensuales de la actriz

Fox es una de las actrices más hermosas de la industria del séptimo arte, su talento y belleza la han llevado a conseguir el cariño del público a quienes consiente, en sus redes sociales, con sensuales fotografías que son bien recibidas por los fanáticos.

Aunque no es muy activa en Instagram, Megan Fox suele compartir increíbles fotografías.