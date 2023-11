Megan Fox se “libera” en su nuevo libro y escribe sobre el amor, sus exparejas y el aborto que tuvo

Megan Fox lanzó este martes su libro de poemas. Foto: Getty/IG: @meganfox

Megan Fox dejó de lado la actuación para enfocarse en su libro de poemas y el cual sale a la venta este 7 de noviembre, donde reflexiona sobre el amor, la lujuria y el desamor.

El libro titulado “Pretty Boys Are Poisonous” (Los chicos bonitos son venenosos), la actriz de 37 años y con más de 21 millones de seguidores en Instagram, y explica que la escritura de estos poemas ha sido una experiencia catártica.

Ver más

El sitio seguro para Megan Fox

En una entrevista que concedió a People, Megan Fox dijo que haber escrito este libro fue su “safe place” y que es una compilación de experiencias personales y significados simbólicos.

“Viene de muchos lugares. Parte de ello es literal, mientras que otras partes son alegóricas. Algunos poemas contienen un elemento tipo cuento de hadas de Grimm, y otros cumplen el mismo propósito que los memes en la cultura en línea”. Megan Fox

También adelantó que muchas mujeres se van a identificar con sus palabras y al parecer la actriz lleva toda su vida escribiendo y encontró en ello una forma de liberarse y expresarse libremente.

“La actuación no me permite expresarme plenamente de la misma manera que lo hace la escritura, ya que estoy leyendo las palabras de otra persona bajo la dirección de alguien más”, “la poesía me brinda un espacio para experimentar cierta catarsis a través del arte” continuó.

Además, la actriz habló sobre lo complicadas que pueden ser las relaciones. “Para la mayoría de nosotros no es un cuento de hadas. Las relaciones no son bonitas. Son feas. A veces son una guerra“, aseguró Fox”pero a través de una herida entra la oportunidad de crecer y convertirte en una versión más fuerte y completa de ti mismo”.

“Estos poemas fueron escritos en un intento por extirpar la enfermedad que se había arraigado en mí debido a mi silencio“, escribió Megan en su Instagram. “He pasado toda mi vida guardando los secretos de los hombres, mi cuerpo duele por llevar el peso de sus pecados“.

En su libro, Megan Fox, aunque no ofrece nombres, algunos poemas están dedicados a Machine Gun Kelly, con quien está comprometida, y a Brian Austin Green, con quien tuvo tres hijos.

Además de sus relaciones, la actriz de “Transformes” reflexiona y aborda el dolor que le causó un aborto espontáneo en el pasado, aunque no reveló fecha de lo sucedido.