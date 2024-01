Mel Brooks y Angela Bassett reciben los primeros Oscar del año

El Oscar honorífico fue entregada durante los Governors Awards. Foto: GettyImage

El director estadounidense Mel Brooks, de 97 años, recibió el martes un Oscar honorífico por su carrera, más de medio siglo después de haber ganado su única estatuilla por “Los productores”.

Durante la gala, Brooks bromeó diciendo que tenía remordimientos sobre lo que le pasó a su anterior Oscar, por mejor guion original.

“Lo echo mucho de menos. Nunca tendría que haberlo vendido”, dijo. “Este no lo venderé, lo juro ante Dios”, lanzó.

Mel Brooks accepts Honorary Oscar: "I won't sell this. I swear to God."

Maestro de la comedia en Hollywood, Brooks es uno de los pocos cineastas que ha ganado los mayores premios del cine, entre ellos el Oscar, el Emmy, el Tony y el Grammy.

Además de “Los productores” (1967), donde deja en ridículo a Hitler, algunos de sus filmes más conocidos son “Un comisario de película” (1974) o “El joven Frankenstein” (1974).

Esta estatuilla honorífica fue entregada durante los Governors Awards, organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica, que cada año homenajea a cuatro veteranos de la industria.

Angela Bassett también es honrada con un Oscar

Por su parte, la actriz Angela Bassett, de 64 años, nominada dos veces para la preciada estatuilla y conocida por encarnar a Tina Turner en “What’s Love Got to Do With It” (1993), también recibió un Oscar honorífico.

Al recoger el premio, Bassett hizo hincapié que ella era sólo la segunda actriz negra en recibir esta estatuilla honorífica, después de Cicely Tyson.





I Love Me Some Angela Bassett #blackactresses #blackhollywood QUEEN MOTHER🙌🏿

La intérprete también quiso rendir homenaje a otras actrices pioneras negras de Hollywood como Hattie McDaniel, que ganó el Oscar por “Lo que el viento se llevó” en 1940. Medio siglo después, otra actriz afroamericana, Whoopi Goldberg, consiguió un Óscar.

“Mi deseo es que dejemos esta industria más rica, vanguardista e inclusiva de cómo la encontramos”, dijo Bassett.

¿Cuándo son las nominaciones a los Oscar 2024?

La revelación de las nominaciones oficiales de la nonagesimosexta edición de los Premios Oscar está programada para el martes 23 de enero, los cuales serán entregados el 10 de marzo.