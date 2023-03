“Es su modo de operar”: la cantante Melissa Galindo acusa a Kalimba de acoso sexual

La cantante Melissa Galindo acusó a Kalimba de acoso sexual. Mediante un video, señaló que el OV7 la tocó sin su consentimiento en varias ocasiones y que no había dado a conocer su caso debido a que tenía miedo.

Kalimba no se ha salvado de los escándalos, incluso por uno de ellos llegó a pisar la cárcel, así como le sucedió a otros famosos. Ahora, enfrenta los señalamientos de Melissa Galindo, quien, asegura, cuenta su verdad para prevenir a las personas y deseando que no les pase lo que a ella le ocurrió.

De acuerdo con Melissa Galindo, su primer acercamiento con Kalimba fue hace tres años, cuando el cantante le llamó para decirle que estaba abriendo una disquera, le gustaba su propuesta y que estaba interesado en firmarle.

A Melissa, la invitación de Kalimba Marichal le pareció buena y recuerda que hasta donde habían convivido, él se había portado muy bien.

El primer momento desagradable, según relata Melissa, ocurrió cuando aceptó abrir un concierto de Kalimba en Monterrey. Después de la presentación, los invitados y el cantante se fueron a cenar.

Mientras se dirigía a su hotel, Kalimba iba a su lado en una camioneta y ahí él comenzó a acercarse físicamente a ella.

Galindo comenzó a incomodarse porque Kalimba intentó tocar sus genitales sin su consentimiento.

La cantante comentó que tiempo después comenzó una relación romántica con un conocido suyo, y Kalimba dejó de hacerle insinuaciones; sin embargo, todo cambió cuando estuvo soltera de nuevo.

Agregó que una vez que terminó con su novio, se despertó una mañana en los días de cuarentena y tenía en su teléfono llamadas y videollamadas perdidas de Kalimba y de su personal manager. Cuando ella los contactó preocupada, ellos estaban “ahogados en la peda”, y por la tarde llegaron a su casa.

Melissa sostuvo que al descubrir que sabían dónde vive, menos se atrevió a hablar, pues se sintió intimidada.

En el video, añadió que cuando iban rumbo a la casa de uno de ellos, de nuevo le tocó junto a Kalimba en una camioneta y ahí la tocó otra vez.

“Ya hacia casa de Kalimba, primero me abraza y su mano cae en mi seno. Pensé: ‘fue sin querer, no me voy a malviajar, está borracho, viene toda su gente’, cero a salvo me sentí y me tapé. Me vuelve a agarrar la rodilla y me vuelve a decir lo mismo sobre que tenía buenas noticias sobre mi disco y mi show (…) y volví a sentir la mano hacia arriba, esta vez sentí que volvió a subir los dedos y además de alcanzarme la vagina, se movió. Me shockée”.

