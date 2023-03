“Hice lo que tenía que hacer”: Melissa Galindo reacciona a acciones legales en su contra por parte de Kalimba

Melissa Galindo, famosa que acusó a Kalimba de acoso sexual, reaccionó a las acciones legales emprendidas por el cantante y su equipo de abogados, quienes señalan que la joven dañó la imagen del integrante de OV7.

La joven que, en días pasados, señaló que Kalimba la habría acosado sexualmente en 2020, lo que revivió la primera acusación que se dio contra el intérprete de “Tocando fondo”, que, incluso, lo llevó a prisión por unos días, dijo que prefería no entrar en detalles, pues, es molesto.

Además, confesó que se encuentra temerosa, aunque defendió sus palabras y destacó que tiene “paz interior” por haber hecho lo correcto.

“Hice lo que tenía que hacer. Que sí, que sí da miedo y lo que sea, pero cuando haces lo correcto tienes la paz interior, no me voy a ver la víctima, no me voy a revictimizar, no voy a estar contando detalles porque es molesto. Nadie quiere hablar de esto”.

Melissa Galindo