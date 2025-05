Melissa Joan Hart, ¿por qué estuvo “Sabrina la bruja adolescente” en Xcaret?

GENERANDO AUDIO...

Melissa Joan Hart es una actriz y directora estadounidense. Foto: Max.

La actriz estadounidense Melissa Joan Hart, conocida mundialmente por interpretar a “Sabrina, la bruja adolescente”, sorprendió a sus fans mexicanos al aparecer en la serie de Max, “Destino soñado”, programa que conduce Alfonso Herrera y que se grabó en Xcart, Quintana Roo.

“Destino Soñado” es un reality show en el que celebridades internacionales viajan a Xcaret en México, para vivir experiencias inolvidables y reencontrarse con personas importantes de su pasado. Estas sorpresas pretenden despertar emociones profundas en los invitados y reflexiones sobre su vida y carrera.

En entrevista con UnoTV, Melissa contó que aceptó la invitación al programa casi a ciegas: “Solo me dijeron: ‘¿quieres ir a México a un resort hermoso?’, y fue lo único que supe.

La actriz no sabía en qué consistía el show, qué ropa debía usar o que preguntar le harían: “Me respondían: ‘no te preocupes, no tienes que actuar’”.

Sobre su experiencia con Alfonso Herrera, comentó que él fue muy amable y la acompañó durante toda la grabación: “Yo no sabía lo que estaba haciendo ni qué esperar, pero él me guió y me hizo sentir cómoda todo el tiempo”.

Durante el programa, Melissa Joan Hart, además de probar nuevos platillos mexicanos y escuchar música tradicional, la también directora tuvo oportunidad de reencontrarse con su gran amiga Beth Broderick, con quien trabajó en “Sabrina la bruja adolescente”.

El capítulo de Melissa ya está disponible en la plataforma de Max.

Tráiler “Destino Soñado”

Melissa Joan Hart se reconecta con fans mexicanos

La actriz, Melissa Joan Hart, ya había visitado Xel-Há años atrás para hacer snorkel, pero esta fue su primera vez en Xcaret: “Wow, qué lugar tan increíble. Quiero volver el próximo año”.

Además, Melissa recordó el cariño que siempre ha recibido del público mexicano: “Desde hace muchos años me doy cuenta de que tengo muchos fans en México. Lo supe por la gente que se me acercaba en Estados Unidos o cuando viajaba, pero también por Instagram: mi mayor base de seguidores está en Ciudad de México”, dijo.

Aprendió a “abrazar” el legado de su exitosa serie “Sabrina la bruja adolescente”

“Sabrina, la bruja adolescente” (Sabrina the Teenage Witch) es una serie que se convirtió en un fenómeno cultural y referencia para los fans de la comedia juvenil con un toque de fantasía.

Basada en el personaje del cómic de Archie Comics, la serie se estrenó el 27 de septiembre de 1996 en la cadena estadounidense ABC, y más tarde se mudó a The WB, donde concluyó su emisión el 24 de abril de 2003.

Hoy, a más de 20 años de su estreno, “Sabrina, la bruja adolescente” continúa vigente gracias a las reposiciones, memes y al cariño del público que creció con los hechizos de Melissa Joan Hart.

Joan Hart reflexionó sobre su legado como Sabrina y cómo con el paso de los años aprendió a abrazar ese personaje. “Hubo una época en la que no quería que me llamaran Sabrina. Incluso una vez, en Cabo, Oscar de la Hoya me llamó así y le lancé un vaso de agua”, recordó entre carcajadas. “Pero después, gracias a programas como Dancing with the Stars o Melissa & Joey, la gente empezó a llamarme Melissa otra vez. Y ahora me encanta que me recuerden como Sabrina o Clarissa”.

El éxito de Melissa Joan Hart en “Sabrina, la bruja adolescente”

A lo largo de siete temporadas, la historia acompañó a Sabrina Spellman desde su cumpleaños número 16 (cuando descubre que es una bruja) hasta su vida adulta universitaria y sus dilemas amorosos.

La protagonista era Melissa Joan Hart, quien ya era conocida por su papel en “Clarissa lo explica todo”, y que terminó por consolidar su carrera gracias a este proyecto. Junto a ella, el elenco principal incluyó a:

Caroline Rhea como Hilda Spellman, la tía más extrovertida de Sabrina.

como Hilda Spellman, la tía más extrovertida de Sabrina. Beth Broderick como Zelda Spellman, la tía científica y racional.

como Zelda Spellman, la tía científica y racional. Nick Bakay como la voz del sarcástico gato Salem, un brujo condenado a vivir como felino.

como la voz del sarcástico gato Salem, un brujo condenado a vivir como felino. Nate Richert como Harvey Kinkle, el eterno interés amoroso de Sabrina.

como Harvey Kinkle, el eterno interés amoroso de Sabrina. Jenna Leigh Green como Libby Chessler, la antagonista de los primeros años.

como Libby Chessler, la antagonista de los primeros años. Elisa Donovan como Morgan Cavanaugh, en las temporadas universitarias.

como Morgan Cavanaugh, en las temporadas universitarias. Soleil Moon Frye como Roxie King, amiga de Sabrina en la universidad.

La serie fue un éxito internacional, doblada a decenas de idiomas y transmitida en canales como Nickelodeon, Disney Channel o canales locales. Su mezcla de humor familiar, efectos especiales y tramas adolescentes la convirtieron en una producción entrañable para toda una generación.

Finalmente, la directora de la serie “El joven Sheldon” habló del vínculo que creó con los fans a través de sus personajes: “La gente me dice que ver Sabrina los ayudaba cuando se sentían solos o vivían momentos difíciles. Para muchos, yo era su amiga de los viernes por la noche. Es hermoso saber que un personaje puede acompañar a alguien de esa manera”, finalizó Melissa Joan Hart.