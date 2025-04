“Gracias por todo su amor”: este es el último mensaje de Memo del Bosque en redes

GENERANDO AUDIO...

Memo del Bosque murió a los 64 años. Foto: Cuartoscuro

Memo del Bosque, murió a los 64 años, luego de una larga lucha contra el cáncer que lo habría llevado, hace unas semanas, a ser ingresado a un hospital. El productor de televisión dedicó un último mensaje y Unotv.com te da todos los detalles.

¿Qué dice el último mensaje de Memo del Bosque?

A través de su cuenta de Instagram, se confirmó la partida de Memo del Bosque con un mensaje firmado por el famoso productor de televisión en donde agradeció el cariño que recibió por parte de amigos y familiares.

“Haber podido disfrutar a mis hijos, a Vica y a toda mi familia. Doy gracias a Dios por mis amigos que nunca se fueron. Gracias por todo su amor. Fue un largo viaje de experiencias y emociones que agradezco haber vivido y compartido con cada uno”

En el mensaje, se lee que la causa de muerte de Memo del Bosque fue el cáncer contra el que se enfrentó por varios años.

“El cáncer fue una batalla fuertísima con la que luché con todo lo que pude, pero Dios ha decidido que esa enfermedad no me lastime más… Ahora he acabado la pelea, mi lucha terminó y ahora soy un nuevo ser que goza en la presencia de su creador”

Tras el último mensaje de Memo del Bosque en redes sociales, amigos del medio del espectáculo le dedicaron unas palabras al productor de exitosos programas de televisión.

“Te quedas por siempre en nuestros corazones”, “Aquí nadie va a olvidar tu talento y sobre todo el extraordinario ser humano que fuiste”, “Gracias por tu calidez y apoyo”, “Pura luz fuiste siempre en mi vida”, son parte de los mensajes que le dedicaron famosos como Roberto Palazuelos, Andrea Legarreta, Maribel Guardia, María León, entre otros.