Memo del Bosque reaparece para dar detalles sobre su estado de salud

Memo del Bosque se encuentra hospitalizado. Foto: Cuartoscuro

A días de que un video de Memo del Bosque desde el hospital despertara preocupación sobre su salud, el productor reapareció para dar detalles sobre cómo se encuentra.

Desde la publicación del emotivo video de Memo del Bosque, que hizo su esposa Vica Andrade, la atención sobre su salud se mantiene. En las imágenes, el productor de TeleHit estaba rodeado de su familia.

Memo del Bosque reaparece y da detalles sobre su salud

De Memo del Bosque se sabía que había sido hospitalizado en un centro médico de Texas. Ahora, el esposo de Vica confirmó esta información y también compartió detalles sobre su estado de salud.

Fue el conductor Alex Kafie quien hizo público un mensaje de Del Bosque. El productor le envió un audio en el que habla sobre su hospitalización.

“Batallo para escribir y casi no uso el teléfono, estoy acá por Texas. Estoy en Texas haciéndome unos estudios, en un hospital y por eso he estado más incomunicado, acá estoy, están mis hermanos, acá que me apoyan, que viven por acá, entonces es más fácil todo”

Memo del Bosque

En un mensaje anterior, el responsable de producciones como “El Calabozo” y “100 mexicanos dijeron” señaló que enfrenta el intento de salud más grande que haya vivido hasta ahora. En su reaparición expresó que espera que todo vaya bien.

“Ahí la llevamos, espero que vaya todo bien con ésta y ahí estaremos platicando, mi querido Alex”

Memo del Bosque

Tras difundir lo anterior, Kafie comentó así que se tendrá que esperar a que la familia dé más noticias sobre el estado de salud de Memo del Bosque.

Hasta ahora, no se ha revelado cuál es el problema de salud que enfrenta Memo, sin embargo, es conocido que hace cinco años superó el cáncer de Linfoma de Hodgkin.

