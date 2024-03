Memo Villegas, del Teniente Harina a doblar el personaje de Garfield

Memo Villesgas será Garfiels. Foto: Prime Video y Sony Pictures

Memo Villegas es un actor, que tras protagonizar un sketch viral del Teniente Harina, con más de 58 millones de visualizaciones, saltó a Prime Video para protagonizar la serie “Harina” y ahora se abrió paso para incursionar en el mundo del doblaje. El actor prestará su voz para dar vida a Garfield.

Unotv.com platicó con Guillermo Villegas sobre esta experiencia que “lo llena de orgullo”: yo crecí con Garfield, era de las caricaturas top para mí (…), está construido tan bien ese personaje que siempre tiene esa identificación con el espectador, cuando tú te identificas con los personajes es que están bien elaborados, los amas, los odias o te caen bien”.

El actor, originario de Toluca de Lerdo, Estado de México, se convirtió en un fenómeno de internet gracias a su participación en un sketch para la serie Backdoor, que lo catapultó a la fama tras años de roles secundarios.

Su salto al estrellato se dio luego de trabajar en populares series como Narcos: México y La bandida, pero su verdadera oportunidad llegó con la parodia de un policía que confunde cocaína con harina, alcanzando gran popularidad en las redes sociales.

Memo Villegas obtiene su primer doblaje

Según compartió Memo, la primera vez que hizo un casting para doblaje fue precisamente para participar en la nueva película “Garfield: Fuera de casa”.

“Hice la prueba para dos personajes, no solo no solo probé a Garfield, pero pues quería con todo mi corazón. quedarme con el rol principal”. Memo Villegas, actor.

Villegas reveló que se sintió “nerviosísimo” antes de hacer el doblaje de Garfield, sobretodo por la pre exigencia del espectador, pues es un personaje que existe desde hace décadas, famoso en Latinoamérica y otros países.

“Yo decía antes de grabar la voz, voy a ir a divertirme, no le voy a zacatear porque lo quiero hacer, sentía que era una derrota anticipada, pensaba que no lo iba a lograr, pero después bajé todas esas ideas de nervio y pánico y disfruté mucho todo, un día antes de llegar a grabar estaba muy emocionado.

Este fue el reto más grande de hacer doblaje para Memo Villegas

La experiencia de hacer el doblaje para Garfield le dio mucha alegría y satisfacción a Memo Villegas, sin embargo, compartió, que lo que más trabajo le costó, durante las 18 horas que tardó en doblar la película completa, fue manejar su propia frustración.

“Me costó, dije ‘si no fuera actor esto sí sería imposible’, o sea cómo voy a hacer un gruñido de la nada, o un grito de que te va a atropellar un tren, porque además no son este experiencias realistas. Entonces me frustré en varios momentos por no poder sacar el grito exacto, la línea exacta o no entrar a tiempo con la boca del personaje”, dijo Memo.