La segunda temporada de “Profe Infiltrado” ya está disponible, la serie protagonizada por Memo Villegas, que combina acción, enredos y humor familiar, regresa con más caos, en medio de una crisis de agua, persecuciones policiacas y giros inesperados.

En entrevista, Memo Villegas reveló que para interpretar a Julián, un repartidor de fayuca convertido en maestro de educación física infiltrado en una escuela privada, se inspiró en figuras clásicas del humor mexicano como Cantinflas y Chespirito.

“Busqué que su humor fuera incluso involuntario, que no se estuviera haciendo el chistoso, sino que se le saliera sin querer. Me inspiré mucho en Cantinflas, en ese tipo de comedia blanca que no caduca, que es ingenua y divertida, sin agredir a nadie, como Chespirito”, compartió el actor con UnoTV.