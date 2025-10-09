Merenglass regresa a sus raíces con “El baile de la iguana”

GENERANDO AUDIO...

Merenglass quiere seguir poniendo a bailar a toda la gente. Foto: UnoTV

El grupo Merenglass está de vuelta con un tema que promete convertirse en el próximo fenómeno bailable: “El baile de la iguana”, una canción que rinde homenaje a los orígenes del grupo y a su característica fusión de alegría, ritmo y tradición caribeña.

El nuevo sencillo estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 10 de octubre, acompañado de una invitación para que el público se sume a “El baile de la iguana”, un reto que el grupo llevará a las redes sociales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El regreso a la esencia de Merenglass

“La iguana es parte del origen de nuestra identidad”, explicó Ramón Glass, líder y fundador de la agrupación. “Tenemos el baile del oso, el del pato, la vaca… teníamos toda una granja, pero nos faltaba un animal que nos conectara con los tiempos de antes. Dijimos: esa es la iguana, porque cuando la ves piensas en los dinosaurios, en las raíces. Y de eso trata este tema: de volver a lo básico”.

El grupo, con 32 años de trayectoria, quiso regresar con un tema que recupere su esencia de merengue festivo, familiar y lleno de energía, después de varios años de colaboraciones con artistas de distintos géneros.

“Durante los 30 años de Merenglass hicimos muchas fusiones con Pedro Fernández, La Sonora Santanera y Aaron y su Grupo Ilusión, pero con La iguana quisimos volver a lo nuestro: al merengue puro, al origen”, añadió Glass.

El paso de “La iguana”: diversión y ejercicio

“El baile de la iguana” tiene dos versiones: una para hacerlo sentado y otra de pie, pensada como una rutina de cardio.

“Hay uno tranquilo y otro para los que se animen a pararse. Es mucho cardio, pero divertido. Nuestra música siempre ha sido buena para hacer ejercicio”, contaron entre risas los integrantes del grupo, quienes aseguraron que cada concierto es “una locura de energía”.

El grupo planea impulsar el reto del baile a través de TikTok, invitando a sus seguidores a compartir sus versiones. “Es un tema familiar, con una letra sencilla, sin lenguaje explícito. Los niños, los jóvenes, todos pueden cantarla y moverse al ritmo de la iguana”, afirmaron.

Una idea nacida en el escenario

El origen de “El baile de la iguana” surgió de manera espontánea durante un concierto en Chilpancingo, Guerrero, el pasado 15 de septiembre.

“En pleno show, subió al escenario alguien disfrazado de iguana y empezamos a improvisar el coro: ‘la iguana, la iguana, la iguana…’. Cuando regresé a casa pensé que debía convertir eso en canción. Busqué una letra sencilla y nació el concepto”, relató Glass.

El resultado es un tema pegajoso, con base rítmica de merengue tradicional y una letra fácil de recordar, ideal para fiestas y reuniones familiares.

Gira y próximos proyectos

Merenglass se encuentra de gira promocional por Veracruz, Chiapas y Guerrero, y adelantaron que el próximo año se presentarán en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

“Llevamos más de tres décadas representando al merengue en México. El género siempre está vivo; la música es cíclica, pero el merengue tiene raíces fuertes. Hoy vuelve a subir, y ‘El baile de la iguana’ es parte de ese regreso”, concluyó Ramón Glass.