Merlinas, quiénes son las actrices que han dado vida a la hija de los Addams

Lisa Loring, Cristina Ricci y Jenna Ortega como Merlina. | Getty Images / Netflix.

Jenna Ortega es la actriz que más recientemente a dado vida a Merlina, la hija de la famosa familia Addams, sin embargo, no ha sido la única, la lista de mujeres que han interpretado este icónico personaje es larga, una de ellas fue Lisa Loring quien este sábado murió a causa de un derrame cerebral masivo provocado por fumar y presión arterial alta.

Ellas son las actrices que han dado vida a Merlina

Lisa Loring

Lisa Loring fue elegida para el programa de televisión “The Addams Family” en 1964 cuando sólo tenía seis años, personaje que interpretó durante dos años, hasta el final el programa.

Posteriormente, en 1977 volvió al papel de Merlina en la película para televisión “Halloween with the New Addams Family”.

A Loring se le atribuye haber creado el estereotipo del personaje de apariencia inexpresiva, pálida y de coletas.

Cristina Ricci

La imagen de Merlina es generalmente asociada a la interpretación que Cristina Ricci hizo de la hija de los Addams en la década de 1990, cuando participó en las películas “La Familia Adams” y “El Regreso de la Familia Addams”.

Ricci comenzó a interpretarla cuando tenía 11 años, quien le dio vida a una versión de una Merlina aparentemente carente de reacciones humanas. De hecho, en una entrevista con la periodista Bobbie Wygant, Ricci comentó que para su actuación tuvo que evitar mostrar sus emociones y ser muy consciente de sus expresiones faciales.

Nicole Fugere

Nicole Fugere personificó a Merlina Addams en la película “La Familia Addams: La reunión” y en la serie de televisión “La nueva Familia Addams”, ambas producidas en 1998.

Melissa Hunter

Melissa Hunter dio vida a Merlina Addams en 2013, para la versión adulta de dicho personaje, en la serie “Adult Wednesday“, la cual se transmitió por YouTube y contó con dos temporadas. En ella fue posible conocer la vida oscura y siniestra de Merlina, luego de que independizara de su familia.

Jenna Ortega

Jenna Ortega es la actriz que más recientemente ha dado vida a Merlina con una nueva propuesta narrativa en la serie de Netflix “Merlina”, la cual es producida por Tim Burton.

En ella se puede ver a una Merlina que conserva su esencia oscura pero con rasgos típicos de la adolescencia como al aversión a sus padres y el disfrute de la vida.