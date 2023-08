María Félix, Frida Kahlo y más mexicanas que tienen su propia Barbie

Dolores del Rio ®️Barbie🛍️ ¡The Dolores del Rio Barbie!💕 Adorned with the jewels and decorated with the best materials, the del Rio Barbie captured the essence of Dolores style, beauty, glamour, personality, and all. Some of her dolls feature outfits from three of her films, the famous golden dress that emulates Orry Kelly’s creation in “Wonder Bar”, a typical Mexican outfit used in the Cannes award winning “Maria Candelaria”, and Ramona, her legendary silent film. ¡La Barbie Dolores del Río! Adornada con las joyas y decorada con los mejores materiales, la Barbie Dolores del Río capturó la esencia del estilo de Dolores, belleza, glamour, personalidad y todo. Algunas de sus muñecas llevan trajes de tres de sus películas, el famoso vestido dorado que emula la creación de Orry Kelly en “Wonder Bar”, un traje típico mexicano utilizado en la premiada en Cannes “María Candelaria”, y Ramona, su legendaria película muda. #doloresdelriobarbie #barbiechallange #barbiegirlchallenge #divastyle #musa #collection #inspiration #belleza #dolls #goldenhollywood #hollywoodclasic #silentfilmstar #ramona #mexicancinema #lagrandivademexico #hollywoodstar #latinqueen #legendary #CapCut @barbie