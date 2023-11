“Mexicánicos” regresa y crea junto a Robegrill el “Que chille móvil”

“Mexicánicos” tiene más de 10 años al aire. Foto: HBO/Gettyimages.

“Mexicánicos” regresa con una nueva temporada, más intensa y apasionante, para los amantes de los coches. Cuenta con invitados como Ernesto Laguardia, Kika Edgar y Robegrill, creador de contenido que ha conquistado las redes sociales con su estilo único de asar carnes al estilo Hermosillo.

Unotv.com platicó con Robergrill sobre la oportunidad de participar en el programa de Discovery: “no soy tan conocedor, de todos los modelos o lo nuevo en coches, ni de lo que viene o de los modelos viejos, pero sí me gustan”.

El experto en carnes asadas declaró, que ahora que tiene una gran cantidad de seguidores, siente una responsabilidad de hacer algo positivo para la gente de México, principalmente por los chavos y los niños, para impulsarlos a que sigan la pasión por la cocina

“Parte del objetivo del ‘Que chile móvil’ era crear un coche/camioneta que se pudiera trasladar y tuviera todo lo necesario para realizar este objetivo”. Robergrill

Durante varias semanas, los protagonistas de “Mexicánicos” y el generador de contenido, trabajaron con una camioneta Land Rover negra, modelo 2007, que se encontraba en buenas condiciones

“Tiene un asador, un tanquecito de gas, otro como de agua y todo eso se conecta a la parte de atrás, ahí tiene para lavarte las manos una barra que que se dobla y se extiende tiene para el sol, o sea tiene muchas cosas ahí”, reveló Robergrill.

“Superó mis expectativas, no me esperaba tanta funcionalidad, yo pensé que nomás le iban a poner una parrillita atrás y una tabla, pero hicieron como un brazo que se extiende y se desdobla, donde te puedes lavar y una como repisa donde puedes colgar diferentes utensilios, pinzas, cuchillos. Me sorprendió muchísimo”, añadió.

¿De qué trata “Mexicánicos”?

“Mexicánicos” es un reality show que sumerge al público en la rutina del taller de conversiones de carros más espectacular de México, liderado por Martín Vaca y su equipo de expertos.

Este taller combina la magia, la picardía mexicana y el trabajo artesanal para lograr un equilibrio perfecto entre mecánica de vanguardia y creatividad. Cada episodio está lleno de adrenalina, comedia y emoción, convirtiendo los sueños de los clientes en realidad.

A lo largo de casi 10 años al aire, “Mexicánicos” ha recibido a innumerables celebridades y clientes habituales. En esta temporada, el equipo se enfrentará a retos aún más desafiantes y sorprendentes que pondrán a prueba su ingenio y habilidades.

En esta nueva temporada, los espectadores podrán disfrutar de emocionantes proyectos, desde la restauración de un Fiat 600 modelo 1959 para Ernesto Laguardia, hasta la transformación de una Chevrolet C10 de los años sesenta para la actriz Kika Edgar.

El taller VA-K Innovation también recibió a Robegrill, para crear el “Que chille movil”, una camioneta Land Rover, que el chef podrá utilizar para llevar su cocina a lugares remotos y poder enseñar a decenas de personas el arte culinaria.