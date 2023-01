Mexicanos se han posicionado en Hollywood. FOTO: Cuartoscuro | AFP | Archivo

El talento mexicano es uno de los más socorridos en la industria del cine de Estados Unidos, actualmente, gracias al esfuerzo y trabajo de diferentes talentos de la industria, Hollywood pide cada vez más la participación de los connacionales en los filmes, por eso te decimos algunos de los mexicanos que están triunfando actualmente en el país vecino del norte y el mundo, cómo ha ido creciendo exponencialmente su presencia.

Aquí te dejaremos algunos de los más recientes y sonados:

Diego Calva, una estrella en ascenso

FOTO: AFP

El actor mexicano Diego Calva Hernández de 29 años, empezó a ser buscado por las producciones estadounidenses luego de su participación en la película “Babylon”, escrita y dirigida por Damien Chazelle.

El talento mostrado en una superproducción con estrellas de la talla de Margot Robbie, Brad Pitt, Tobey Maguire y Li Jun Li, ha destacado que Diego Calva está listo para más papeles de importancia en la meca del cine.

Calva manifestó el placer de trabajar con grandes de la industria y poder aprender de su gran experiencia.

Quedó muy sorprendido con el trabajo de Robbie, pues, en el filme interpreta un personaje que corre muchos riesgos: “No cualquiera hubiera aceptado ese papel”.

A pesar de que ya se le había conocido por participar en la serie “Narcos: México” o la película “Te prometo anarquía”, la realidad es que es un joven actor que se espera tenga un gran futuro por delante en filmes internacionales.

Mabel Cadena, una actriz completa

FOTO: AFP | Archivo

La actriz de cine, teatro y televisión no tiene apuro en interpretar un buen papel que se le ponga enfrente, pues en propias palabras, dijo que tuvo que enfrentar retos fuertes para aparecer en “Black Panther: Wakanda Forever”, como aprender maya e inglés al mismo tiempo para que se escuchara de manera fluida, así como un trabajo físico intensivo.

Mabel Cadena tiene una larga trayectoria de trabajo en medios, con películas grabadas desde 2016, algunos más recordables que otros, como su participación en “El baile de los 41” que le valió una nominación al premio Ariel como mejor actriz.

Que decir de su participación en series televisivas como la famosa “Capadocia”, donde interpretó a Adela Rosa Chávez. Su trabajo en “Camelia la Texana”, “El Señor de los Cielos”, “Érase una Vez” o “Monarcas”.

La comunidad latina y sobre todo los mexicanos esperan ver más el talento de esta mexicana en Hollywood que ha demostrado sus habilidades histriónicas.

Tenoch Huerta, exponente del poder mexa

FOTO: Cuartoscuro | Archivo

La intrusión ha sido el motivo para que cambien roles de distintos personajes en la televisión y el cine, como el caso de cambios de raza o género de distintos personajes, para muchos fue un gusto ver que colocaran a Tehoch Huerta como Namor en el cine, que originalmente fuera en el cómic de origen asiático.

El acierto sobre el personaje solo lo pudo describir la gente, con la aceptación de Tenoch y como se desenvolvió en “Black Panther: Wakanda Forever”, un filme que era de un gran peso, pues su película antecesora, había sido nominada a los premios Oscar y es considerada una de las mejores de toda la serie de películas de Marvel, todo ello sin contar que esta película tendría una parte solemne a manera de homenaje al fallecido Chadwick Boseman.

Tenoch no solo es un actor que conquistó en el cine y que ha conquistado la televisión con series como “Capadocia”, “Demonio Axul” y “Nacos: México”, también ha servido de inspiración para diferentes connacionales, mexicanos, que buscan sus sueños en Estados Unidos y en la actuación.

En entrevistas ha hablado sinceramente a las cámaras y ha resaltado la dificultad que significó llegar a los cines estadounidenses, luego de un trabajo incansable que lo han llevado a la industria cinematográfica desde 2006.

Yalitza Aparicio, el ícono

FOTO: AFP | Archivo

Yalitza Aparicio Martínez es una maestra que ha sabido desempeñarse en el mundo de la actuación y modelaje, que a partir de su participación en la película “Roma” de Alfonso Cuarón, despegó en el mundo del espectáculo, recibiendo más propuestas para cine, modelaje y televisión.

Aunque para muchos causó polémica su intrusión al cine por su origen como maestra de preescolar, ha demostrado que tiene madera para desempeñarse en el espectáculo.

Su éxito la ha llevado a ser considerada una de las 100 mujeres más influyentes por la revista “Time” en 2019 y a participar en películas como “Presencias”, la serie “Mujeres Asesinas” y a ser el rostro de diversas marcas y revistas en todo el mundo.

Diego Boneta, trabajo constante

FOTO: Cuartoscuro | Archivo

Diego Andrés González Boneta, de 32 años de edad, es un actor mexicano que se abrió las puertas de Hollywood a base de trabajo propio, que primero destacó en México con apariciones desde muy joven como el programa “Código F.A.M.A.”, la telenovela para niños “Alegrijes y Rebujos” y hasta en la telenovela “Rebelde”.

Incursionó en el mundo de la música con los discos “Diego” e “Ïndigo”, por los cuales llegó a ser nominado a premios.

Algunos de los trabajos por los que es más reconocido es por compartir créditos con Tom Cruise y Alec Baldwin en el musical “Rock of Ages”, en “Monster Hunter” o la serie mexicana “Luis Miguel”.

Joaquín Cosío, el eterno “Cochiloco”

FOTO: Cuartoscuro

Joaquín Cosío Osuna, es actor con carrera en teatro y televisión, con una larga lista de películas mexicanas en las que ha participado, pero también ha brillado por sus participaciones en filmes estadounidenses.

Si bien su personaje como Rubén “El Mascarita” en “Matando Cabos” quedó en la memoria del cine de principios de siglo, sus participaciones en “Infierno” o “Pastorela” se han quedado en la memoria de la gente.

Cómo actor de doblaje, no se olvida en “Ted” acaparando el estelar, su participación en “Spider-Man: Into the Spider-Verse” y “Klaus”, aunque también tiene participaciones en películas estadounidenses como “Hot Pursuit”, “Rambo: Última sangre” y más recientemente en “The Suicide Squad”.

Ha tenido tanto trabajo en el mundo del entretenimiento que algunos internautas han comentado que les recuerda las incursiones de Pedro Armendáriz Jr. en Estados Unidos.

Diego Luna y su colocación en Star Wars

FOTO: Cuartoscuro | Archivo

Diego Luna es otro actor que a trabajo en el cine desde muy joven, se considera que debutó en el cortometraje “El último fin de año”, a sus 8 años de edad.

Supo posicionarse con las series televisivas y ahora, de streaming, para muchos la mejor forma en la que lo recuerdan es en “El abuelo y yo”, “El Premio Mayor” y en “Narcos: México”.

Pero este mexicano promotor del cine y la cultura, ha participado en teatro, ha conducido, ha narrado, es productor, director y ha promovido festivales, lo que lo ha posicionado en el gusto de la gente.

Una gran cantidad de mexicanos se alegraron de verlo en la película “Rogue One: una historia de Star Wars”, debido a la fama de la historia fantástica que tiene un largo legado, pero también por su gran actuación, que le consiguió que tuviera su serie propia de este universo llamada “Andor”, con el estelar de Cassian Andor.

Sabemos que existen más casos de mexicanos de éxito en Hollywood, como el de la actriz Salma Hayek, Eugenio Derbez, los directores Guillermo del Toro, Alejandro González Iñarritu, Alfonso Cuarón y la dirección fotográfica de Emmanuel “El Chivo” Lubezki.

Sin contar a los talentos de ascendencia mexicana y de otras épocas que fueron trazando el camino para que los nuevos talentos llegarán al país del norte, pero esas son otras historias que merecen ser contadas aparte.