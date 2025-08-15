México Canta arranca semifinales el domingo en televisión pública

GENERANDO AUDIO...

México Canta arranca semifinales. Foto: David Rubí

El concurso nacional México Canta arranca semifinales este domingo a las 19:00 horas, con la transmisión de esta etapa a través de la televisión pública.

El certamen busca dar a conocer nuevas voces y, sobre todo, proponer letras distintas a los corridos bélicos y temas relacionados con el crimen organizado, tendencia que generó polémica y un llamado presidencial en su momento, para cambiar la narrativa en el regional mexicano.

Programa México Canta

En su primera edición, México Canta recibió más de 15 mil inscripciones de talentos mexicanos. Tras un proceso de selección, quedaron 48 semifinalistas que competirán durante seis semanas por la corona del concurso.

El evento contará con la participación de artistas de talla internacional como: Intocable, Majo Aguilar, Kevin Aguilar, Los Horóscopos de Durango y Regina Orozco.

Fechas y transmisión

México Canta arranca semifinales, fase que se llevará a cabo del 17 de agosto al 21 de septiembre, transmitiéndose cada domingo a través de medios públicos y plataformas digitales.

Foto: David Rubí

La Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, aseguró que el proyecto continuará con más ediciones, fomentando el desarrollo de jóvenes talentos.

Jurado con experiencia y criterio

El jurado estará integrado por personalidades con amplia trayectoria en la música mexicana: Regina Orozco, Mónica Vélez, América Sierra y Javier Ramírez.

Además, habrá presentaciones especiales de músicos como Horacio Franco, enriqueciendo la variedad artística del evento.

Invitados especiales

Aunque aún no se ha confirmado en qué programa aparecerán, la lista de invitados es amplia: Legado de Grandeza, Vivir Quintana, Camila Fernández, Lila Downs, la Banda Femenil Regional Mujeres del Viento Florido, La Original Banda Limón de Don René Camacho y La Sonora Santanera.

Premios y proyección futura

Los tres primeros lugares del certamen tendrán la oportunidad de grabar un disco con compañías discográficas que operan en el país, ya sea de forma global o independiente, lo que representa una plataforma importante para iniciar una carrera profesional.

Compromiso con la música positiva

En la presentación, el mánager de Grupo Firme, Isael Gutiérrez, enfatizó que su grupo busca crear música que alegre el corazón, no corridos violentos. Esta postura fue compartida por los demás participantes, quienes coincidieron en la necesidad de promover composiciones que refuercen la identidad nacional y se alejen de mensajes que fomenten la violencia.