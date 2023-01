México presente en el Óscar 2023 con Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón; ¿qué otros mexicanos están involucrados?

Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, nominados al Óscar 2023 | Foto: AFP

México estará presente en los Premios Óscar 2023 gracias a la nominación de “Pinocho de Guillermo del Toro“, dirigida por el cineasta mexicano que buscará la estatuilla en una de las categorías que le faltan por lograr: “Mejor Película Animada“. Por otro lado, “Le Pupille“, nominado a “Mejor Cortometraje de Ficción“, pone al productor Alfonso Cuarón entre los nominados.

“Pinocho de Guillermo del Toro”, da la cara por México en los Óscar 2023

“Pinocho de Guillermo del Toro” es una película animada dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien le imprimió su sello personal en esta cinta de stop-motion. Se trata de una coproducción entre México, Estados Unidos y Francia, siendo la única representante parcialmente mexicana en la ceremonia del próximo 12 de marzo.

Guillermo del Toro dirigió su “Pinocho“, distribuida por Netflix, en colaboración con el estadounidense Mark Gustafson, pero el propio título de la película lleva el nombre del tapatío y es quien ha recogido la estatuilla tanto en los Globos de Oro 2023 como en los Critics Choice Awards 2023.

La adaptación del cuento infantil de Carlo Collodi competirá con Pixar, cuya representante es “Turning Red“, además de pelear contra Dreamworks gracias a “Gato con botas 2: El Último Deseo“, la cinta experimental de A24 “Marcel, the shell with shoes on” y “The Sea Beast“, otra producción original de Netflix.

Cabe destacar que “Pinocho de Guillermo del Toro” no sólo representará a México en los Premios Óscar 2023, sino que llega como la máxima favorita para levantar la estatuilla en la categoría de “Mejor Película Animada“, por encima de Pixar y Dreamworks.

El cineasta mexicano ya se alzó en los Premios de la Academia en ediciones anteriores gracias a “The Shape of Water” en 2017 cuando no sólo ganó el premio a “Mejor Película”, sino que recibió la distinción individual por “Mejor Dirección”, así como los galardones a “Mejor Música Original” a Alexandre Desplat y “Diseño de Producción”.

México en el Óscar con Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón también está en la ecuación de los Premios Óscar 2023, debido a que es productor del corto italiano “Le Pupille” que compite en la categoría de “Mejor Cortometraje de Ficción”. Dirigido por Alice Rohrwacher, Alfonso Cuarón funge como productor.

El cineasta mexicano previamente galardonado por “Gravity” y “Roma” volverá a una entrega de los Premios de la Academia luego de casi cinco años de ausencia. Esta producción de 38 minutos está disponible en Disney+ para Latinoamérica.

¿De qué trata? Una pequeña historia en torno a un pastel de Navidad. Una historia de inocencia, avaricia y fantasía en una universidad católica para mujeres durante los años de guerra.

Otros mexicanos involucrados en los Premios de la Academia

México está acostumbrado a tener una amplia presencia en los Premios Óscar gracias a la influencia de personajes como el propio Guillermo del Toro, así como por Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki y Alejandro González Iñárritu, quien estaba en la última lista por “Mejor Película Internacional” sin llegar a las cinco nominadas finales.

Sin embargo, “Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades” sí está entre las nominadas en la categoría de “Mejor Fotografía” gracias al trabajo del legendario director de fotografía irano-francés, Darius Khondji, quien también trabajó en proyectos como “Amour” y “Delicatessen”.

A pesar de que esta vez no hay cintas enteramente mexicanas en los Premios de la Academia, sí hay películas en las que hay mexicanos involucrados. En primer lugar, Salma Hayek compite indirectamente contra “Gato con botas 2: El último deseo”, ya que le dio voz en su idioma original al personaje de Kitty Patitas Suaves.

Por otro lado, Diego Calva quedó relegado en la categoría de “Mejor Actor” por su papel en “Babylon” de Damien Chazelle, a pesar de que sí fue considerado en los Globos de Oro 2023, pero dicha película sí estará presente en las siguientes categorías, por lo que podríamos ver al mexicano en la alfombra roja:

Mejor Diseño de Producción

Mejor Vestuario

Mejor Score

México no deja de brillar, aunque sea de lejos, y en el mismo sentido de Diego Calva, también destacan los casos de Tenoch Huerta y Mabel Cadena, quienes fueron los antagonistas de “Black Panther: Wakanda Forever“, película que tiene las siguientes nominaciones para el Óscar 2023:

Mejor actriz de reparto

Mejor vestuario

Mejor maquillaje y peluquería

Mejores efectos visuales

Mejor canción original

Los mexicanos no darán la cara por el cine nacional, pero asegura la presencia de nuestro país en la entrega de premios más importante del cine internacional. Aunque éste no fue el mejor año para las nominaciones de cineastas e histriones de México, nuestro país no deja de estar presente.