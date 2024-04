“Mi inocencia se probará”: Kalimba habla tras ser vinculado a proceso por abuso sexual

Kalimba habla tras ser vinculado a proceso por abuso sexual. Foto: Cuartoscuro

Kalimba afirmó que confía en las autoridades y en que su inocencia quede demostrada, luego de que el cantante fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado con violencia en contra de Melissa Galindo.

“Estoy muy tranquilo. La verdad sigo confiando bastante en las autoridades, sigo confiando bastante en la ley. Mi inocencia se probará con el proceso que sigue”.

A su salida de la audiencia en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, el cantante tuvo un breve encuentro con medios de comunicación, entre ellos “De primera mano”, en donde se dijo estar haciendo las cosas “como se tienen que hacer”.

“Estoy confiado en lo que viene y yo creo que ése es el proceso que tiene que pasar. Las cosas se están haciendo como se tienen que hacer y con base en eso también se demostrará la inocencia”

Además, el cantante evitó dar más detalles, pues informó que el juez solicitó a ambas partes no entorpecer el debido proceso.

“Una vez más no hay más que decir porque, de hecho, el juez nos pidió de una manera bastante directa a ambas partes que no entorpeciéramos todo el proceso, por lo cual no podemos hablar más”

Sin embargo, Kalimba explicó brevemente cómo enfrenta estos temas con su familia.

“Con amor, fe, estando unidos, estando juntos, así es como se manejan las cosas”

El abogado del intérprete de “Tocando fondo” aseguró que el siguiente paso es una “etapa complementaria de investigación” y enfatizó que el cantante llevará su proceso en libertad.

“Es un proceso natural. Lo que viene es una etapa complementaria de investigación. No hay ninguna medida que sea restrictiva de su libertad”.

“No me arrepiento de haber alzado la voz”: Melissa Galindo

Por su parte, también a la salida de la audiencia, Melissa Galindo afirmó que se trató de una tortura. Sin embargo, destacó que no se arrepiente de haber denunciado a Kalimba, pues, dijo, espera un cambio en la sociedad.

“Lo único que les quiero compartir, que es muy importantes, es que por más duro que ha sido este proceso para mí, fue una tortura, no me arrepiento de haber alzado la voz y esto lo estoy haciendo para generar un cambio en la sociedad”

Además, la mujer enfatizó que espera que “se haga justicia para todos”.

“Que los últimos que tengamos miedo de alzar la voz y decir lo que pasó seamos las víctimas. Que esto deje de pasar, que se haga justicia para todos”.