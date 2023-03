“No es nuestra realidad”: Mía Rubín habla por primera vez de la separación de sus papás Andrea y Erik

Mía Rubín habló por primera vez de la separación de sus papás Andrea Legarreta y Erik Rubín, un mes después de que la pareja lo anunciara tras casi 23 años de matrimonio.

Andrea Legarreta y Erik Rubín son padres de Mía y Nina, quienes hasta el momento sólo se habían pronunciado con un mensaje sobre este momento que atraviesa su familia. La separación de la conductora coincidió con una ola de divorcios en el programa “Hoy”, pues sus compañeras Galilea Montijo y Tania Rincón también hicieron público el fin de sus respectivas relaciones.

Mientras la conductora y el ex Timbiriche aún definen el rumbo de su relación, eso sí, dejaron claro que todavía no hablan del divorcio, Mía Rubín dio su primera opinión respecto a la ruptura de sus papás y las especulaciones que se han desatado en redes sociales, plataformas en las que aseguran que los famosos ya no están juntos por una infidelidad.

“Creo que lo más sano es que si sabes que van a estar este tipo de cosas (en redes sociales), no te metas a verlas, porque ya sabes qué te vas a encontrar, por eso yo no me he metido tanto; al final, la gente opina lo que quiere, pero no es nuestra realidad, y con mi papá lo dijo, mi hermana y yo no vemos eso en casa, nosotras sabemos nuestra situación porque vivimos con ellos, son nuestros papás”

Mia Rubín