Michael Bublé se niega a hablar con la prensa de los Premios Platino para darle su lugar a su esposa Luisana Lopilato

La edición número 11 de los Premios Platino se llevó a cabo en Xcaret, México, para reconocer a lo mejor del cine y la televisión iberoamericana, por la alfombra roja previa a la ceremonia, desfilaron Michael Bublé y su esposa Luisana Lopilato, sin embargo, el cantante canadiense se negó a hablar con la prensa.

Luisana Lopilato es una actriz argentina que es pareja del cantante Michael Bublé desde 2011, aunque ambos desfilaron por la alfombra roja, el canadiense se negó a responder a la prensa y decir que solo le podían preguntar a su pareja.

Al momento de que los reporteros intentaron hablar con Bublé, respondió en español, “preguntale a ella”, para insinuar que él solo era el acompañante de Luisana Lopilato, quien se encontraba en un evento relacionado con su carrera como actriz.

Posteriormente, Luisana Lopilato aseguró que Michael Bublé siempre la apoya y que la compañía del cantante la hace sentir muy segura.

“Imagínate que sin él no puedo vivir. me hace sentir muy segura de que me acompañe. Es mi familia, me siento como que estoy en casa”.

Luisana Lopilato