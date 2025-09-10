Michael J. Fox reaparece y emociona a sus fans

GENERANDO AUDIO...

Michael J. Fox estuvo acompañada por su esposa Tracy. Foto: AFP

El actor Michael J. Fox sorprendió con su aparición en la alfombra azul en la final del US Open del domingo pasado, donde ganó Carlos Alcaraz.

Su sorpresiva aparición, en sillas de rudas, en el último Grand Slam del año, no solo generó una ovación inmediata, sino que también se convirtió en uno de los momentos más emotivos del evento.

Michael J. Fox: de ícono cinematográfico a símbolo viviente

Fox llegó acompañando a su esposa, Tracy Pollan, vestido con elegancia y apoyado en un bastón. Aunque el Parkinson lo limita físicamente, su determinación quedó clara cuando acudió al evento como parte de una campaña de concienciación sobre enfermedades neurodegenerativas.

La aparición sirvió además como recordatorio de su legado más allá de la pantalla, como Marty McFly de “Volver al Futuro” hasta su esfuerzo incansable con la Michael J. Fox Foundation, que ha recaudado más de 2 mil millones de dólares desde 2000 para impulsar la investigación sobre el Parkinson.

A sus 64 años, el mítico actor ha luchado por más de tres décadas contra el Parkinson, enfermedad que se hace más evidente con el paso de los años.

Su presencia en el US Open, aunque físicamente vulnerable, reafirma el compromiso de Fox con la vida pública y su deseo de continuar inspirando a millones de personas que ven en él un ejemplo de lucha y superación.

Preocupa salud del actor

Sin embargo, aspecto frágil y las dificultades de movilidad de Fox despertaron preocupación, pero, sobre todo, admiración por su perseverancia y fuerza de voluntad ante una enfermedad que avanza.

La reaparición del actor generó una ola de mensajes en redes sociales, mauchos seguidores expresaron preocupación al verlo en silla de ruedas, otros destacaron su valentía y resiliencia frente a una enfermedad.