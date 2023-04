Michelle Rodríguez no esperaba tanto “odio” por sus fotos con poca ropa

Michelle Rodríguez no esperaba tantas críticas. Foto: Cuartoscuro

Michelle Rodríguez apareció en la portada de la revista Marie Claire en enero y sus fotos generaron muchos comentarios negativos para la actriz por mostrarse con muy poca ropa. La mexicana aseguró que sabía que habrían críticas, pero jamás imaginó tanto “odio”.

“No pensé que llegaría a tanto, sabía que habría a quien no le gustarían las fotos, sabía que iban a decir que qué fea, qué gorda, qué mal se ve o que preguntaran por qué la ponen en una revista. El saber que iba a pasar quiere decir que lo tenemos muy normalizado”. Michelle Rodríguez.

En entrevista para UnoTV.com la actriz y comediante reveló que la idea de las fotos vinieron por parte de la publicación y que ella confió plenamente en su criterio pues son expertos en el tema de la moda: “estoy contenta por salir en una portada de una revista y sobre todo de una tan grande e importante. Es un gran reconocimiento a tu trabajo y a tu persona”.

“Yo confié plenamente en el equipo porque es una revista de moda, ser parte de una revista de moda es jugar, no sólo con la ropa que a mí me gusta o con los colores que a mí me gustan, es entrar a la moda, a lo que hay en las tiendas y las propuestas. Por qué si las modelos lo hacen o las actrices lo hacen ¿por qué yo no?, dijo Michelle.

No todo fue crítica para Michelle Rodríguez

Michelle Rodríguez añadió que así como recibió odio y fuertes críticas, también hubo mucha gente que le dio amor, la defendió y sobre todo considera que de las ganancias más importantes de esta experiencia, es que se comenzó a hablar de temas que no se hacía con anterioridad.

“Lo que más me deja esta experiencia de todo lo que surgió con la revista es que estamos hablando de temas que no se hacía antes, que se pusieron las letras pertinentes como gordofobia y violencia de género, que de repente las tenemos muy abandonadas”. Michelle Rodríguez.

Finalmente Michelle Rodríguez resaltó la importancia de hablar sobre el tema de la representación, pues no sólo existe por parte de los actores o actrices, viene de todas las personas que tienen las agallas suficientes para levantar la mano y decir que no quieren, qué les gusta, qué quieren cambiar, quienes deciden cómo vestirse y a quién amar.

“Estas personas son las que me representan a mí, las que me defendieron porque les molestó un comentario que me hicieron, fue un gran momento que me toca el corazón profundamente”, dijo Mich.