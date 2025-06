Michelle Salas sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre su salud. La influencer e hija de Luis Miguel confesó que desde hace años está lidiando con melasma, una condición en la piel que, hasta el momento, no tiene cura.

Así lo compartió en una historia en Instagram, donde también habló sobre una fuerte contractura muscular que le ha causado molestias constantes.

En su mensaje, Michelle explicó que comenzó a notar manchas en su piel desde hace tiempo.

“Desde hace un par de años me empezaron a salir manchas de sol y, la verdad, ha sido superfrustrante porque no es algo que se quite por completo”.

