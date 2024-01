¿Es grave? Michelle Salas revela padecimiento y pide ayuda

Michelle Salas revela que padece insomnio desde hace dos años. Foto: AFP

Michelle Salas, hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, alarmó a sus seguidores al revelar que, desde hace un tiempo, padece insomnio, al grado de que por la falta de descanso, afirma, le “duele el cerebro”. Fue a través de sus historias de Instagram donde la modelo hizo la revelación para millones de fans.

“Buenos días, ay no, no están entendiendo, me acosté a los 10:00 de la noche tratando de dormir las horas que quería dormir y fue imposible, estoy teniendo un grave problema y no sé quién me pueda ayudar”.

Michelle Salas, que con icónicas fotos recordó a Silvia Pinal, detalló que ha tomado algunos suplementos para poder conciliar el sueño, sin tener resultados exitosos.

De acuerdo con lo dado a conocer por Michelle Salas, se vale de melatonina, valeriana y otras cosas para lograr completar su ciclo de sueño, sin lograrlo.

“Me tomé magnesio y no logro desconectar el cerebro, mi cerebro no desconecta, me duele el cerebro y todo el tiempo, en la noche, estoy como despierta, pensando, y no logro descansar nada”.

La bisnieta de la primera actriz Silvia Pinal explicó que los problemas de sueño comenzaron hace dos años.

“Se me hace rarísimo porque antes no tenía ningún tipo de problema durmiendo en el avión, en el tren o donde estuviera, pero estos dos últimos años han empezado a ser como que… no sé. No logro descansar, por mucho que me duerma las 8 horas, no llegó a un deep sleep (sueño profundo) y me saca de quicio”.

Michelle Salas pide ayuda a sus seguidores

La mayor de los hijos de Luis Miguel pidió ayuda a sus seguidores para que le den algunas sugerencias o recomendaciones de algún doctor del sueño para que pueda retomar su ciclo de descanso. Además, dijo que no desea acostumbrarse a vivir con insomnio.

“Si tienen algún tipo de recomendación, sugerencia, idea, algún doctor del sueño que me pueda ayudar, se los agradeceré infinitamente, porque la verdad, no me quiero acostumbrar a no dormir”.