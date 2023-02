“Aprendí a vivir con eso”: Michelle Vieth demandará a Héctor Soberón por video íntimo

Tras poco más de 18 años de filtrarse un video íntimo, la actriz Michelle Vieth anunció que busca demandar a su ahora exesposo y también actor Héctor Soberón, un hecho con el que ha aprendido a vivir.

En entrevista para el programa “Hoy”, Michelle Vieth detalló que ahora procederá legalmente contra Soberon, porque ya no tiene miedo, como sucedió en 2004, cuando aún era menor de edad.

“Sería a mi parecer el poder tener una consecuencia por una infracción a mis derechos humanos sexuales por tener esa exposición (…) También por este lado de que ya no tengo el miedo que tenía cuando tenía 15, 16 años, de hablar, de alzar la voz”.

Aunque no especificó su busca una indemnización por parte de Soberón, Michelle Vieth señaló que desea ser la última en este tipo de casos conocido en Estados Unidos como “revenge porn law”.

“Si me toca a mi ser la vocera y si yo fui la primera que tuvo que vivir un caso como este que fue el de pornografía de venganza, que hoy en Estados Unidos se conoce como ‘revenge porn law’ que protege este tipo de sucesos, sí me gustaría también poder ser la última (…) Nunca es que ya lo superé o lo dejé en el olvido, no, es algo que aprendes a vivir con ello”.

Michelle Vieth.