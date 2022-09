¡Regresó el tiempo! Michelle Vieth “revive” a Lucía, de “Soñadoras”: así luce, a más de 20 años

Michelle Vieth “revive” a Lucia, de “Soñadoras”. Foto: Cuartoscuro

Michelle Vieth “revivió” a Lucía, su icónico personaje de “Soñadoras”. A más de 20 años del estreno de la telenovela, en donde participaron Aracely Arámbula y Angélica Vale, entre otros, la guapa actriz sorprendió al lucir igual que hace más de dos décadas.

Así luce Michelle Vieth como Lucía de “Soñadoras”

A través de sus redes sociales, la bella actriz, quien es parte de los famosos que sufrieron la filtración de un video íntimo hace años, se esmeró para encontrar el atuendo para recrear a Lucía.

En las imágenes, Michelle Vieth, quien sorprende con el parecido con su hija adolescente, luce un suéter café, una blusa y una falda larga color gris, sin dejar de lado detalles como los lentes, los aparatos dentales y la cadena, con una imagen religiosa.

La famosa, que suele presumir su amistad con Aracely Arámbula, a quien suele hacerle bromas, también mostró sus pasos de baile, al rito de la canción “Fiesta”, tema interpretado por Sentidos Opuestos, que fue la melodía del melodrama que, en los 90, conquistó a los televidentes.

Pero ese no fue el único video que Michelle Vieth compartió con sus seguidores, pues la famosa, caracterizada como Lucía, también reaccionó a un video de parodia, en donde recuerdan el cambio que tuvo su personaje en “Soñadoras”

En el segundo video, Michelle Vieth, que suele presumir su figura en bikini, se muestra sorprendida y comienza a enseñar la emblemática ropa amarilla con mariposas con la que Lucía, de “Soñadoras”, sorprende al cambiar su aspecto. Con el paso de los segundos, la actriz va luciendo la ropa; sin embargo, no muestra el cambio completo, por lo que preguntó a sus fieles fans si desean una segunda parte y ver el resultado final.

Luego de las publicaciones de Michelle Vieth, quien sufrió la partida de su padre en 2020, decenas de seguidores de la actriz y del melodrama reaccionar con mensajes de sorpresa y de cariño hacia la famosa.

“Acabas de destapar mil memorias”, “Lucia está igualita”, “Estás igual que hace 24 años, bella”, “Me enamoro. Lo máximo, Lucía”, “Eres lo máximo”, “Como no identificarme con Lucía cuando estaba en la preparatoria me fascinaba ver la novela ‘Soñadoras’”, “No puedo con esto. Siempre joven”, “Mi novela favorita del mundo mundial, estás igualita, parece que los años no pasan por ti”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Michelle Vieth.