¿Quién es Michelle Yeoh, la primera asiática ganadora del Oscar a Mejor Actriz?

Ella es Michelle Yeoh, la ganadora del Oscar a Mejor Actriz ~ Foto: AFP

Michelle Yeoh ganó el Premio Oscar a la Mejor Actriz por su papel protagónico en “Everything Everywhere All At Once“, la gran ganadora de la noche con siete estatuillas doradas. De esta forma, la intérprete malaya de origen chino se convierte en la primera mujer asiática en llevarse este galardón a sus vitrinas.

¿Quién es Michelle Yeoh, la primera mujer asiática en ganar el Oscar a Mejor Actriz?

Michelle Yeoh es una actriz, modelo y bailarina malaya de origen chino. La primera vez que se puso delante de las cámaras fue en un anuncio de televisión junto a Jackie Chan. Su carrera empezó en 1984 y desde entonces hasta estos Premios Oscar, han pasado 40 años, toda una carrera dedicada al mundo del cine.

Desde su debut, ha sido parte del elenco de decenas de proyectos para el cine y la televisión. Entre otros trabajos, es la protagonista de obras emblemáticas del séptimo arte, como “El mañana nunca muere” de Roger Spottiswoode y “El Tigre y el Dragón”, dirigida por el legendario Ang Lee.

Michelle Yeoh estudió ballet desde que tenía 4 años. Más tarde, se formó en la Royal Academy of Dance de Londres, donde obtuvo el título en Danza. Tenía pensado ser bailarina a nivel profesional, pero tuvo que renunciar a este sueño luego de sufrir una lesión en la columna. Actualmente tiene 60 años y se llevó su primer Premio Oscar.

A los 21 años, Michelle regresó a su país natal y ganó el concurso de belleza Miss Malasia. De esta manera, representó a su nación en la competencia Miss Mundo de 1983. Además, participó en diversas campañas publicitarias y, en 1997, la revista People la nombró como una de las 50 personas más bellas del planeta.

De acuerdo con su ficha en IMDb, estas son las principales películas y series de televisión en las que ha trabajado la actriz.

1984: “The Owl and Dumbo” como Miss Yeung

1985: “Twinkle, Twinkle Lucky Stars” como la profesora de judo

1985: “Yes, Madam” como la Inspectora

1986: “In the Line of Duty” como la Inspectora Michelle Yip

1987: “Magnificent Warriors” como Fok Ming-Ming

1987: “Atraco casi imposible” como Michelle Yeung Ling

1992: “Police Story III: Supercop” como la Inspectora “Jessica” Yang Chien-Hua

1993: “The Heroic Trio” como Ching

1993: “Butterfly and Sword” como Lady Ko

1997: “The Soong Sisters” como Soong Ai-ling

1997: “El mañana nunca muere” como Wai Lin

2000: “El Tigre y el dragón” como Yu Shu Lien

2002: “The Touch” como Pak Yin Fay

2004: “Silver Hawk” como Lulu Wong / The Silver Hawk

2005: “Memorias de una Geisha” como Mameha

2008: “La momia: la tumba del emperador Dragón” como Zi Yuan

2010: “La leyenda de los invencibles” como Sister Yu

2010: “Reino de los Asesinos” como Zeng Jing / Xi Yu (Drizzle)

2011: “Kung Fu Panda 2″ como Soothsayer

2011: “Amor, Honor y Libertad” como Aung San Suu Kyi

2017: “Guardianes de la Galaxia Vol. 2″ como Aleta Ogord

2018: “Locamente Millonarios” como Eleanor Young

2021: “Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos” como Ying Nan

2022: “Everything Everywhere All at Once” como Evelyn Wang

2022: “Minions: The Rise of Gru” como la voz de Master Chow

2022: “La Escuela del Bien y del Mal” como la Profesora Emma Anemone

2022: “Avatar: The Way of Water” como la Dra. Karina Mogue

Así fue el momento en que recibe su primer Premio Oscar

Al momento de recibir su primera estatuilla dorada a los 60 años, Michelle Yeoh fue una de las ganadoras más emocionadas de la noche y dedicó su discurso tanto a las mujeres a quienes les han dicho que su mejor época ya pasó y a las niñas que sueñan en grande.

“Por todos los pequeños niños y niñas que nos están viendo, esto es un símbolo de esperanza y posibilidades, es una prueba de que si sueñas grande sí se puede hacer realidad. Chicas, no dejen que nadie les diga que ya pasaron lo mejor de su vida” Michelle Yeoh

“No estaría aquí sin los Daniel (Kwan y Scheinert), sin toda la producción y todos los que se involucraron en esta película. Tengo que dedicarle esto a mi mamá, a todas las mamás del mundo porque ellas son los verdaderos superhéroes, las superheroínas sin las que ninguno de nosotros podríamos estar aquí. Tiene 84 años y le voy a llevar esto”, dijo.

Hace unos días, la estrella de El tigre y el dragón se vio envuelta en una polémica durante el último día de las votaciones de la Academia, pues compartió un artículo sobre la importancia de que ella ganara en la ceremonia, en vez de que se inclinaran por su contrincante Cate Blanchett.

Michelle Yeoh es un orgullo para la actuación asiática, ya que es la primera mujer de este continente que logra levantar la estatuilla dorada en la categoría de “Mejor Actriz Principal“.