GENERANDO AUDIO...

“Mientras Cupido no está” es una comedia familiar. Foto: Disney+.

“Mientras Cupido no está”, protagonizada por Vadhir Derbez y Dolores Heredia, la película, cuenta la historia de Mirtha del Cañón (Heredia), una exitosa empresaria obsesionada con el orden, el éxito y la perfección. Sin embargo, enfrenta un problema que no puede resolver desde la oficina: su hijo Bartolo (Vadhir), un joven caprichoso y sin rumbo, que aún no encuentra su lugar en el mundo ni en el amor.

Mirtha decide tomar cartas en el asunto y, junto con su fiel asistente Alan (Manu Vega) y su ama de llaves Mary (Antonia San Juan), organiza un plan poco convencional para transformar a su hijo: ponerlo a trabajar en la empresa familiar y, de paso, encontrarle la pareja ideal. Para ello, incluso se atreve a hacer un “casting” para encontrar a la nuera perfecta.

Lo que no esperaba era que el proceso de madurez de Bartolo se convirtiera también en su propio proceso de redescubrimiento. A medida que madre e hijo se enfrentan, se reconocen y se reconcilian con su pasado.

“Hay un aprendizaje mutuo”, reflexionó Dolores Heredia en entrevista para UnoTV. “La madre también tiene que reconocerse, volverse a conocer y otorgarle libertad a su hijo. Pero al hacerlo, también se la otorga a ella misma”.

Por su parte, Vadhir Derbez destacó que la película ofrece un mensaje con el que muchos pueden identificarse:

“Ver a un personaje como Bartolo pasar de ser alguien muy infantil a un adulto que empieza a conocerse en lo social, lo familiar y en el amor, es un proceso que todos vivimos de alguna forma. Además, el mensaje de que no solo los padres enseñan a los hijos, sino también al revés, es muy poderoso”.

Tráiler “Mientras Cupido no está”

“Mientras Cupido no está”, una comedia que invita a la reflexión

En medio del humor y las situaciones absurdas que caracterizan a la película, “Mientras Cupido no está” logra dejar espacio para la reflexión sobre las relaciones padres e hijos, las expectativas sociales y la búsqueda individual de la felicidad.

Elenco

Además de Dolores Heredia y Vadhir Derbez, el elenco incluye a Martina Cariddi, Ela Velden, Ana Lucía Domínguez, Thali García, Andrea Duro y Patricia Bernal, en un universo de personajes que dan vida a esta comedia romántica con tintes de drama familiar.

Para Dolores Heredia, quien suele estar asociada a papeles más dramáticos, esta película representó una experiencia refrescante.

“Me encantó construir este personaje con una visión tan obsesiva y pulcra. No me parezco a Mirtha, pero fue muy divertido darle volumen, explorar su neurosis y su forma de ver la vida. Fue una experiencia bellísima”, dijo la actriz mexicana.

¿Quién hizo “Mientras Cupido no está”?

La comedia romántica, dirigida por Alejandro Aimetta y escrita por Daniela Enet, ya está disponible en Disney+, fue producida por BTF Media, con Frank Ariza, Ricardo Coeto, Francisco Cordero y Luisa Perzabal como productores ejecutivos.

Carlos Lebrero estuvo a cargo de la dirección de producción y Enrique Silguero de la fotografía. Jessica Caldrello fue la responsable del casting.